Negocios pequeños de Yucatán buscan sobrevivir al mercado digital

Ante el avance de las ventas digitales y los nuevos hábitos de consumo, pequeños comercios de Yucatán comenzaron un proceso de modernización para intentar mantenerse competitivos frente a cadenas comerciales, plataformas en línea y consumidores que cada vez dependen más de pagos electrónicos y compras rápidas.

La Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) de Mérida confirmó que ya impulsa una estrategia para incorporar herramientas tecnológicas en negocios tradicionales como tiendas de abarrotes, mercerías, tortillerías y otros establecimientos familiares que durante décadas operaron únicamente de manera presencial y con métodos convencionales.

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Estrategias

El presidente del organismo, Luis Enrique Contreras Ramírez, señaló que uno de los principales objetivos es reducir el rezago digital que todavía existe entre cientos de pequeños negocios locales, especialmente aquellos administrados por generaciones mayores que aún dependen principalmente del efectivo y registros manuales.

Actualmente, según datos de la Canacope, entre 30 y 40 por ciento de los comercios afiliados ya comenzó procesos de modernización tecnológica, principalmente mediante sistemas de cobro electrónico, transferencias, códigos QR, aplicaciones de inventario y registros digitales de ventas.

Brecha tecnológica

El líder empresarial reconoció que aún persiste una brecha tecnológica importante entre muchos pequeños establecimientos, sobre todo en zonas donde el comercio tradicional continúa dependiendo casi por completo del efectivo y de esquemas administrativos básicos.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Yucatán operan más de 157 mil establecimientos comerciales, de los cuales cerca de 6 mil corresponden a pequeños negocios o tienditas.

Buscan capacitación

La Canacope informó que mantiene acercamientos con empresas especializadas en servicios digitales para facilitar el acceso a herramientas tecnológicas y capacitación para micro y pequeños empresarios.

Además, indicó que hay programas estatales orientados a impulsar la digitalización de negocios de distintos tamaños en Yucatán, como parte de las estrategias para fortalecer la competitividad comercial.