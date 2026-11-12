Paciente con cáncer de tiroides supera cirugía de alta complejidad en el IMSS en Mérida

Una mujer recuperó parte de su independencia y mejoró su capacidad para realizar actividades cotidianas luego de una cirugía para retirar un tumor de tiroides que comprometía su respiración y fue atendida por el IMSS en Mérida.

La paciente de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades del CMN “Ignacio García Téllez” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentó una evolución favorable tras someterse a una intervención de alta complejidad en la que especialistas utilizaron un dispositivo de oxigenación que funciona como pulmón artificial.

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El cáncer obstruía su vía aérea y se extendía por tres cartílagos traqueales, lo que dificultaba respirar y realizar tareas habituales.

Para retirar el tumor, médicos del IMSS en Yucatán recurrieron a la oxigenación por membrana extracorpórea en configuración veno-venosa (ECMO-VV), una tecnología que permitió mantener la oxigenación sanguínea durante un procedimiento en el que no era posible utilizar la intubación convencional.

La intervención representó el primer procedimiento de este tipo en el sureste mexicano, de acuerdo con David Roldán Morales, jefe de la División de Cardiología de la Unidad Médica de Alta Especialidad del IMSS T1 de Mérida.

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El especialista explicó que el ECMO-VV funcionó como una alternativa a la ventilación mecánica convencional y permitió realizar una cirugía compleja ante la imposibilidad de intubar a la paciente de manera tradicional.

El procedimiento requirió la coordinación de un equipo multidisciplinario integrado por especialistas en Cardiología, Oncología, Cuidados Intensivos Coronarios y Anestesiología Cardiovascular, además de personal de Enfermería y perfusión.