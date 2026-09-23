¿Habrá apagones en Campeche? Así puedes consultar los avisos de la CFE y de tu comunidad

Ante la circulación de avisos sobre posibles apagones en la Península de Yucatán, habitantes de Campeche pueden consultar los comunicados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y confirmar si su colonia o comunidad está incluida en algún corte por mantenimiento. Hasta ahora, no se ha localizado un anuncio oficial de una suspensión general del servicio en el estado para este miércoles.

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¿Dónde consultar los avisos de mantenimiento de la CFE?

Los avisos de la CFE suelen precisar la fecha, el horario y las zonas donde se interrumpirá temporalmente la energía. La población puede consultar las cuentas oficiales de la empresa o llamar al 071 para preguntar por una situación relacionada con su servicio. También es importante revisar cuándo fue publicado cada aviso, pues un corte anunciado días antes pudo haber cambiado o cancelarse.

Hopelchén: un corte anunciado que se canceló un día antes

En algunas comunidades, la información llega primero a agentes, comisarios y autoridades de las juntas municipales, quienes se encargan de comunicarla a los habitantes. Así ocurrió en Hopelchén, donde la CFE había previsto un corte de luz de 8:00 a 16:00 horas del sábado 19 de septiembre en 26 comunidades para realizar trabajos de mantenimiento. El aviso inicial fue dirigido a autoridades locales.

No obstante, un día antes del corte, comisarios y presidentes de las juntas municipales de Ukum, Dzibalchén y Bolonchén de Rejón informaron que la suspensión había sido cancelada hasta nuevo aviso. La fecha de los trabajos quedó por definir, por lo que los habitantes deberán estar atentos a una nueva comunicación antes de dar por hecho que el corte fue reprogramado.

Si la luz se va sin que exista un aviso de mantenimiento, los usuarios pueden reportar la falla al 071, mediante la aplicación CFE Contigo o en el portal de la empresa. Para facilitar la atención, conviene tener a la mano el número de servicio que aparece en el recibo.

JGH