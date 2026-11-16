El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, fue trasladado este lunes 16 de noviembre de 2026 a la prisión militar de Viñas Cué, en Asunción, donde continuará bajo prisión preventiva por su presunta participación en las irregularidades financieras relacionadas con Ueno Bank.

El exmandatario ingresó al establecimiento penitenciario poco después de las 15:00 horas, tiempo local, esposado, con casco y chaleco antibalas, bajo un operativo de seguridad.

La medida fue ordenada por el juez de garantías Osmar Legal, después de que se difundieron denuncias sobre supuestos privilegios que Peña habría recibido durante su reclusión en el Regimiento Escolta Presidencial.

¿Por qué Santiago Peña fue trasladado a una cárcel militar?

El expresidente permanecía detenido en el Regimiento Escolta Presidencial desde el pasado 7 de noviembre, tras su destitución mediante un juicio político relacionado con la crisis financiera de Ueno Bank.

Sin embargo, reportes de medios paraguayos señalaron que Peña disponía de una habitación con aire acondicionado y de un gimnasio habilitado para su uso dentro de las instalaciones militares.

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Ante estos señalamientos, el juez Osmar Legal ordenó su traslado a Viñas Cué, donde deberá cumplir su prisión preventiva bajo las condiciones establecidas para el centro penitenciario.

El general Nicolás Narváez, presidente de la Suprema Corte de Justicia Militar, explicó que el exmandatario contará con mobiliario básico, sin aire acondicionado, aunque tendrá permitido realizar actividades físicas en determinados horarios.

Asimismo, podrá mantener comunicación con sus abogados.

¿De qué acusan al expresidente Santiago Peña?

Peña enfrenta investigaciones por presuntos delitos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, relacionados con el colapso financiero de Ueno Bank.

La entidad bancaria fue intervenida el pasado 3 de noviembre por el Banco Central de Paraguay, debido a problemas de solvencia y presuntas irregularidades en su administración.

La crisis afectó a millones de clientes y a recursos de instituciones públicas, entre ellas el Instituto de Previsión Social.

🚨ESPOSADO A VIÑAS CUÉ EN SU CUMPLEAÑOS. -El expresidente, Santiago Peña llegó con casco y chaleco antibalas el día que cumplió 48 años. -Así es el lugar donde el expresidente quedará recluido en prisión preventiva. 📍 Cárcel militar de Viñas Cué https://t.co/qyyV4WiFfE — Raúl Bogarín (@Raulbogarin) November 16, 2026

El escándalo derivó en la destitución de Peña el 6 de noviembre, después de que el Senado paraguayo lo declaró responsable de mal desempeño de funciones mediante un juicio político.

Tras su salida, Pedro Alliana asumió la Presidencia de Paraguay.

Las investigaciones sobre las presuntas irregularidades financieras continúan, mientras el expresidente permanece bajo custodia judicial, sin que exista una sentencia penal definitiva en su contra.

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