Trabajadores de Mayakoba de Playa del Carmen inician paro laboral por presuntas irregularidades fiscales

Colaboradores del complejo hotelero Mayakoba de Playa de Carmen iniciaron paro de labores este viernes para exigir a los representantes de la empresa la transparencia de manejos financieros ya que dicen, se han reportado presuntas irregularidades fiscales que han afectado sus percepciones económicas.

En plenas vacaciones de verano 2026, los trabajadores deciden detener sus actividades al acusar a los representantes del sector hotelero de posibles anomalías con el manejo de descuentos aplicados a sus ingresos.

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Según los trabajadores, la empresa presuntamente realiza descuentos por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR), afirman que no existe claridad sobre la forma en que dichos montos calculados a la autoridad fiscal. Los afectados sostienen que los descuentos se estarían aplicando sobre el pago de las propinas, y consideran que debe ser revisada por las autoridades.

Hoy viernes decidieron suspender sus actividades de manera temporal y mantener un paro laboral hasta en tanto no tengan una respuesta de la empresa, una explicación sobre el manejo de los descuentos que han sido aplicados a sus percepciones.

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Los manifestantes solicitan la intervención de las autoridades para que investiguen el asunto y determinen y obliguen a la empresa cumplir con sus obligaciones establecidas en la legislación mexicana.

Hasta el momento, la empresa hotelera no ha emitido un posicionamiento sobre las acusaciones luego de este paro de labores.