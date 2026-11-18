El Gobierno del Estado presentó ayer el proyecto Ciudad Renacimiento, desarrollo habitacional ubicado en el municipio de Ucú, que tiene como objetivo ofrecer vivienda a familias trabajadoras de la zona metropolitana de Mérida.

El proyecto, que se enmarca en la estrategia nacional Vivienda para el Bienestar, iniciará con 18 mil casas a cargo del Infonavit, así como espacios públicos y recreativos, servicios de salud y servicios públicos.

Durante la presentación –en su conferencia matutina en Palacio de Gobierno–, el gobernador Joaquín Díaz Mena declaró: “Mérida creció más rápido que sus servicios, creció sin un plan. Se levantaron las casas y los servicios fueron llegando después, en algunas partes no llegaron. Eso lo vamos a ir cambiando”.

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En ese sentido, destacó que Ciudad Renacimiento es un plan integral que contempla orden, acceso a servicios y prioridad para que las familias trabajadoras tengan un patrimonio.

El desarrollo busca aprovechar 2 mil 644 hectáreas ubicadas en el citado municipio y, de acuerdo con Díaz Mena, se trata del último gran lote de tierra disponible cerca de Mérida, por lo que buscan aprovecharlo en su totalidad.

No obstante, afirmó, se garantiza la protección de 500 hectáreas de zonas arqueológicas como Xtobó, Kintunich y Chalmuch, así como 20 kilómetros de áreas naturales colindantes.

Etapas del proyecto

El Mandatario explicó que el plan cuenta con tres etapas de desarrollo: la primera contempla la construcción de viviendas por parte del Infonavit y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi). La segunda y la tercera, la construcción de un distrito de bienestar social con acceso a servicios educativos, laborales, de salud y recreativos.

Asimismo, se definió el plan como una “ciudad caminable”, ya que el acceso a servicios esenciales estará a 15 minutos de distancia.

“El barrio es la unidad básica de vida y de comunidad. Cada barrio tiene viviendas de baja altura, plaza, áreas verdes, calles seguras, comercio a unos pasos. En total son 36 equipamientos en 5 núcleos, escuelas, preparatorias, centros de cuidado infantil, un sistema de parques para el bienestar común, uno lineal que recorre la ciudad, parques a pocos metros de cada casa. Así se vive una ciudad que se planea para su gente”, expresó el Ejecutivo estatal.

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De las 18 mil casas iniciales, 13 mil corresponden al Infonavit y 5 mil a la Conavi, y su edificación generará más de 70 mil empleos. Las instituciones federales serán las encargadas de la vivienda, y el estado ofrece el plan, los servicios, el equipamiento urbano, agua potable, drenaje, vialidades, escuelas, áreas verdes, inversión estatal y transporte público.

Equipamiento social

En la conferencia, Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit, dijo que el proyecto cuenta con una planeación sólida para el bienestar de las familias, y que la infraestructura comprometida por la actual administración incluye 10 estancias infantiles, 8 jardines de niños, 2 primarias, 19 secundarias (siete generales y doce técnicas), 2 bachilleratos y un centro de capacitación para el trabajo. Además, el gobierno del estado construirá dos centros de salud y dos hospitales. También se contempla un centro cultural, biblioteca, tres centros de desarrollo comunitario, dos tianguis y un mercado municipal.

Por su parte, el director general de la Conavi, Rodrigo Chávez Contreras, precisó que los proyectos que le corresponden en Yucatán no se han hecho en lotes separados, sino que gran parte de ellos se concentrarán en Ciudad Renacimiento. Reiteró que la comisión que preside tiene como objetivo acercar la vivienda a los sectores más vulnerables, como las madres autónomas, personas con discapacidad y personas adultas mayores.

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Además, el director del Instituto de la Vivienda del Estado de Yucatán, Felipe Cervera Hernández, hizo un llamado a los presidentes municipales que aún no lo han hecho a sumarse al programa Vivienda para el Bienestar para participar y evaluar los terrenos disponibles en cada municipio.

Como parte de la presentación, el Gobierno del Estado y el Infonavit firmaron el Acuerdo de Coordinación y Colaboración para la aportación de infraestructura y equipamiento al Proyecto Ciudad Renacimiento.