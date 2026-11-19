El frente frío número 6 continuará generando efectos en la Península de Yucatán durante este jueves, con cielo nublado y probabilidad de lluvias en distintos municipios del estado, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La interacción de este sistema con un canal de baja presión favorecerá intervalos de chubascos en Yucatán, con acumulados de entre 5 y 25 milímetros, que podrían estar acompañados de descargas eléctricas. Las precipitaciones también se prevén en Campeche y Quintana Roo.

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A pesar de las lluvias, el ambiente se mantendrá cálido durante la tarde, con temperaturas máximas de entre 30 y 35 grados Celsius. Por la mañana se espera un clima fresco a templado, aunque el calor aumentará conforme avance el día.

En cuanto a las condiciones del viento, se pronostica dirección norte, con velocidades de 5 a 15 kilómetros por hora y rachas de hasta 30 kilómetros por hora en la península.

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Para las costas de Yucatán se prevé oleaje de entre uno y dos metros de altura, por lo que se recomienda tomar precauciones durante las actividades pesqueras y recreativas.