Quintana Roo tendrá este jueves 19 de noviembre cielo parcialmente nublado, con incremento de nubosidad, lluvias e intervalos de chubascos acompañados de actividad eléctrica en distintos puntos del estado, debido a la influencia del Frente Frío número seis, que permanecerá estacionario sobre el suroeste del golfo de México, y un canal de baja presión localizado sobre la península de Yucatán.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las precipitaciones podrían dejar acumulados de entre 5 y 25 milímetros, mientras que el ambiente se mantendrá caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas de hasta 37 grados Celsius en algunos municipios.

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En cuanto a las condiciones del viento, se prevé que predominen las direcciones noreste y este, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en las zonas de costa, así como oleaje de aproximadamente 1.5 metros de altura.

Para Cancún se espera una temperatura máxima de entre 32 y 34 grados, mínima de 23 a 25 grados para mañana y sensación térmica de hasta 37 grados. En Playa del Carmen, el termómetro alcanzará entre 31 y 33 grados, con una mínima de 20 a 22 grados y sensación térmica de 35 grados.

En Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas se pronostican las temperaturas más elevadas, con máximas de entre 35 y 37 grados y sensaciones térmicas de hasta 40 grados. Mientras que en Cozumel se esperan condiciones más cálidas, con temperaturas máximas de 28 a 30 grados y lluvias con intervalos de chubascos.

Para Tulum y Puerto Morelos se estiman máximas de 31 a 33 grados, con sensaciones térmicas de 36 grados. En José María Morelos se alcanzarán entre 33 y 35 grados, mientras que Felipe Carrillo Puerto tendrá máximas de 32 a 34 grados. En Othón P. Blanco y Bacalar se esperan temperaturas de entre 30 y 33 grados.

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Por otra parte, el frente frío número Siete se desplazará sobre el noroeste del país, donde ocasionará viento fresco y arrachado del norte, lluvias y un descenso de las temperaturas.

Ante las condiciones previstas, se recomienda a la población tomar precauciones por las lluvias acompañadas de actividad eléctrica, las rachas de viento y las altas sensaciones térmicas, principalmente durante las actividades al aire libre y en las zonas costeras.