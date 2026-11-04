Plan Michoacán alcanza 67% de avance; Sheinbaum anuncia inversión de 118 mil millones de pesos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia registra un avance del 67 por ciento y contempla una inversión total de 118 mil millones de pesos para el periodo 2025-2030, como parte de las acciones federales para atender las causas de la violencia en la entidad.

Durante la conferencia mañanera de este miércoles 4 de noviembre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria encabezó la presentación de resultados de las dependencias federales que participan en la estrategia.

Sheinbaum detalló que hasta el momento se han ejercido 72 mil 431 millones de pesos en las acciones contempladas dentro de los 12 ejes del programa, que incluyen infraestructura, desarrollo económico, educación, salud, bienestar y atención a las comunidades indígenas.

¿Cuánto se ha invertido en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia?

La presidenta explicó que la inversión estimada para el periodo 2025-2030 asciende a 118 mil millones de pesos, mediante recursos públicos y privados destinados a distintos proyectos.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, informó que se modernizan 411 kilómetros de autopistas mediante seis proyectos con inversión mixta de 41 mil millones de pesos.

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También se desarrollan 80 caminos artesanales, equivalentes a 325 kilómetros, con recursos por 2 mil 120 millones de pesos.

En materia económica, el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, anunció que durante noviembre comenzarán las obras de un polo de desarrollo que contempla una inversión de 9 mil 300 millones de pesos.

Asimismo, destacó la existencia de una cartera de 24 proyectos empresariales que representan inversiones adicionales por mil 337 millones de pesos.

¿Qué avances reportó el Gobierno federal en Michoacán?

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que 53 dependencias federales participaron en 115 Ferias del Bienestar realizadas en todos los municipios del estado, donde se proporcionaron un millón 120 mil trámites y servicios.

Además, mediante el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” se recibieron 673 armas de fuego a cambio de dinero en efectivo, mientras que el Tianguis del Bienestar distribuyó gratuitamente más de 2.2 millones de artículos en 268 localidades.

En materia social, la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, reportó una inversión de 30 mil 451 millones de pesos en apoyos y programas federales.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que Michoacán cuenta con 795 mil 717 estudiantes beneficiarios de becas, con una inversión cercana a 6 mil millones de pesos.

También se reportaron avances en infraestructura hospitalaria, electrificación y acceso al agua potable. La Comisión Federal de Electricidad alcanzó una cobertura del 99.99 por ciento de los hogares michoacanos, mientras que la Comisión Nacional del Agua desarrolla obras de agua potable y drenaje en los 113 municipios de la entidad, con una inversión de mil 500 millones de pesos.

Finalmente, Sheinbaum señaló que el próximo martes se presentará un informe específico sobre el componente de seguridad y justicia del Plan Michoacán, mientras las dependencias federales continuarán con la ejecución de los proyectos sociales y de infraestructura.