Lluvias muy fuertes en Yucatán este sábado 15 de agosto: estos son los municipios más afectados HOY

Este sábado 15 de agosto, casi todos los municipios de Yucatán tendrán lluvias fuertes y tormentas eléctricas debido al ingreso de aire marítimo tropical, el establecimiento de una vaguada y su interacción con el paso de la Onda Tropical número 28, informó Protección Civil Yucatán (Procivy).

De acuerdo con el pronóstico, se prevén lluvias puntualmente muy fuertes en Buctzotz, Temax, Dzilam González, Tekal de Venegas, Oxkutzcab, Santa Elena, Ticul, Maní, Teabo, Tekit y Chumayel, así como en sus alrededores.

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Las precipitaciones también alcanzarán el noreste de Yucatán, con lluvias previstas en Tizimín, Buctzotz, Calotmul, Cenotillo, Espita, Panabá, Río Lagartos, San Felipe y Sucilá.

En el sureste del estado, se pronostican lluvias en Tekax, Oxkutzcab, Ticul, Peto, Akil, Tzucacab, Maní, Tekit, Muna, Santa Elena, Chapab, Chumayel, Dzan, Mama, Mayapán, Sacalum, Teabo y Tixméhuac.

En el noroeste de Yucatán, las precipitaciones alcanzarían Mérida, Abalá, Acanceh, Baca, Conkal, Chicxulub Pueblo, Ixil, Kanasín, Mocochá, Progreso, Seyé, Tahmek, Tecoh, Timucuy, Tixkokob, Tixpéhual, Ucú, Umán y Yaxkukul.

En esta zona, las lluvias se esperan principalmente después de las 14:00 horas, acompañadas de posibles tormentas eléctricas y rachas de viento superiores a 60 kilómetros por hora.

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Para el suroeste del estado, las precipitaciones se concentrarán en Maxcanú, Celestún, Halachó, Kopomá, Chocholá, Opichén, Samahil, Kinchil, Santa Elena, Muna y Sacalum.

Procivy no descarta que en algunos municipios las lluvias se prolonguen durante las horas de la noche.

Calor de hasta 41°C hoy

A pesar de las precipitaciones, el ambiente será muy caluroso, con temperaturas máximas de 35 a 41°C en el interior de Yucatán y de 32 a 35°C en la zona costera.

El viento predominará del este durante la mañana, con velocidades de 10 a 20 km/h, y por la tarde será del este y noreste, con velocidades de 30 a 40 km/h en la costa y rachas superiores a 60 km/h en zonas de lluvia.

En el litoral yucateco se prevé oleaje de hasta 2 metros de altura.

Ante las condiciones meteorológicas, se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, conducir con precaución durante las lluvias y evitar permanecer bajo árboles o estructuras vulnerables durante las tormentas eléctricas.