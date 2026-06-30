Se desborda la fe en Yucatán con procesiones y misas en honor a San Pedro Apóstol

Con multitudinarias procesiones, misas solemnes y diversas expresiones de fe, las comunidades de Tekal de Venegas, Panabá y Seyé celebraron el día principal de las festividades en honor a San Pedro Apóstol.

En Tekal de Venegas, tras nueve días de novenario, peregrinaciones y actividades religiosas, la comunidad culminó las fiestas patronales con una multitudinaria procesión, la veneración de la imagen y un convivio entre los fieles.

La celebración principal fue presidida por el párroco Lucas Cheong, misionero de Guadalupe, quien durante la homilía exhortó a los asistentes a conservar viva la devoción hacia el santo patrono, recordando que la verdadera fe también se manifiesta mediante la solidaridad y el servicio hacia quienes más lo necesitan.

Al término de la eucaristía, la imagen de San Pedro Apóstol fue retirada del altar especial donde permaneció durante el novenario para recorrer en procesión los alrededores de la plaza principal, acompañada por decenas de fieles que portaban estandartes de los distintos centros pastorales, flores y veladoras, mientras la música de charanga animaba el recorrido.

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De regreso al templo, el sacerdote realizó el rito final de incensación de la imagen y las últimas oraciones, mientras repicaban las campanas y los voladores anunciaban el cierre de la procesión. Posteriormente, los asistentes formaron una larga fila para venerar al santo patrono y agradecer los favores recibidos.

La coordinadora de uno de los centros pastorales, María Luisa Euán, expresó su satisfacción por la respuesta de la comunidad. “Fueron días muy bonitos y especiales los que hemos vivido. No imaginábamos una participación tan amplia cuando comenzamos a organizar el programa, pero esto demuestra que las fiestas de San Pedro siguen creciendo y fortaleciendo la unión de los feligreses”, comentó.

Fernando Pool Kauil, uno de los organizadores del novenario, destacó que todos los gastos de las celebraciones fueron cubiertos mediante colectas realizadas por los propios fieles. Señaló que el entusiasmo mostrado este año permitió consolidar las peregrinaciones y dar mayor impulso a los nacientes gremios de junio, fortaleciendo una tradición que poco a poco se afianza en la comunidad.

Como muestra de agradecimiento por una promesa cumplida, la familia Borges Chi ofreció un convivio con tacos de cochinita para todos los asistentes en el atrio de la iglesia, donde familias y visitantes compartieron un momento de fraternidad al concluir los actos religiosos.

Las actividades patronales concluyeron con esta solemnidad y, en los próximos días, la imagen de San Pedro Apóstol será colocada nuevamente en su altar principal, dando por finalizadas las festividades religiosas de este año, que dejaron como principal saldo una notable participación de la comunidad y el fortalecimiento de las tradiciones del municipio.

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En Panabá, las actividades comenzaron desde las primeras horas del día con las tradicionales Mañanitas; los asistentes se reunieron en el templo parroquial para entonar con entusiasmo las canciones dedicadas al patrono.

La celebración reunió a personas de todas las edades, quienes refrendaron su fe en una jornada que cada año fortalece las costumbres y el sentido de identidad de los habitantes de Panabá.

Como parte del programa religioso, se celebraron misas solemnes a las 11:00 y 19:00 horas, ceremonias en las que los feligreses participaron con gran fervor, renovando su compromiso con la fe católica y encomendando a sus familias bajo la protección de San Pedro Apóstol.

Las calles se llenaron de alegría y de desbordante fe con la procesión encabezada por el patrono. Al ritmo de las armoniosas notas musicales de la charanga, los fieles recorrieron el corazón de la comunidad.

Finalmente, la comisaría de San Pedro Holactún, perteneciente a Seyé, vivió con profunda devoción la solemnidad de su fiesta anual en honor a sus patronos Pedro y Pablo.

De acuerdo con el programa que las autoridades eclesiásticas establecieron de forma oportuna, la celebración central ocurrió a las 11:00 horas en la capilla que se ubica justo en el corazón de esta población, a la que acudieron decenas de familias devotas.

En ese mismo acto, los habitantes festejaron la misa del Gremio de Plomeros, una agrupación que cada año demuestra su fervor y compromiso con el templo local. El párroco Francisco de Borja Cervera Canto encabezó la misa y durante su intervención ofreció una homilía centrada en la labor evangélica y la enorme importancia espiritual que estos dos pilares de la iglesia tienen para toda la comunidad católica.

Posterior a la misa, la emoción se trasladó a los espacios públicos de la comisaría, pues los organizadores coordinaron una procesión concurrida con las sagradas imágenes por las calles principales del pueblo.

El trayecto contó con la música de un mariachi, el estallido constante de los voladores y la presencia masiva de los fieles devotos, quienes escoltaron los estandartes hasta el regreso de los patronos a su altar principal, en medio de un ambiente lleno de gratitud y amor por un año lleno de bendiciones para los pobladores.

“Gracias a los santos Pedro y Pablo por tantas bendiciones concedidas en este año, no tenemos más que amor, respeto y cariño por su intercesión ante nuestro señor Jesucristo, que vivan los protectores de Holactún”, indicó José Cetz, vecino.