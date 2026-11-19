La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, afirmó que el Gobierno federal continuará atendiendo a los colectivos de familiares de personas desaparecidas y llamó a mantener abiertos los canales de diálogo ante el plantón que madres buscadoras mantienen en instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante la conferencia matutina de este jueves 19 de noviembre en Palacio Nacional, la funcionaria sostuvo que las manifestaciones son legítimas y forman parte de las garantías constitucionales, pero consideró que la vía para avanzar en la atención de las demandas es el diálogo entre autoridades y colectivos.

Rosa Icela Rodríguez: “Tiene que haber diálogo”

Rodríguez señaló que tanto la Comisión Nacional de Búsqueda como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas han mantenido contacto directo con integrantes de las organizaciones que participan en la protesta.

La secretaria reconoció que las familias buscan conocer el paradero de sus seres queridos y, en los casos relacionados con delitos, también exigen justicia.

“Tenemos que estar atendiendo”, afirmó al señalar que las autoridades tienen la obligación de escuchar los planteamientos y mantener conversaciones con los colectivos.

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Rosa Icela Rodríguez indicó que la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Búsqueda presentarán información sobre los avances en las acciones de localización de personas.

Afirmó que los equipos trabajan de manera permanente y que diariamente se realizan labores de búsqueda y localización.

La funcionaria también invitó a los medios de comunicación a conocer el trabajo que se realiza en el Centro Nacional de Búsqueda Inmediata, al señalar que las tareas relacionadas con personas desaparecidas se mantienen “24/7”.

Rodríguez sostuvo que el Gobierno federal continuará con la atención a los colectivos y con las acciones de búsqueda, mientras se mantienen abiertos los canales de diálogo con las familias.

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