Trailero se estrella contra muro de contención en el puente de Hecelchakán

Un operador de tráiler estuvo a punto de sufrir consecuencias graves luego de que la pesada unidad que conducía se estrellara contra el muro de contención del puente de Hecelchakán, sobre la carretera federal Campeche-Mérida.

El accidente ocurrió alrededor de las 08:00 horas de este martes y, pese a lo aparatoso del impacto, el conductor logró salir por su propio pie y no presentó lesiones de gravedad. De acuerdo con los primeros reportes, el chofer de una pipa identificada con las siglas “Cristo Rey” presuntamente se quedó dormido por unos instantes mientras conducía, lo que provocó que perdiera el control del vehículo y terminara contra la estructura de concreto.

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El golpe ocasionó daños considerables en la infraestructura del puente. Parte del muro de contención fue desprendido por la fuerza del impacto, mientras que los restos de concreto quedaron esparcidos a lo largo de más de 30 metros. La parte trasera del tanque también terminó severamente destrozada. Testigos que presenciaron el percance señalaron que el operador consiguió abandonar la cabina sin ayuda.

Aunque presentó una crisis nerviosa por lo ocurrido, no sufrió heridas que requirieran su traslado a un hospital, por lo que permaneció en el sitio mientras llegaban las autoridades. Elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras, acudieron al lugar para asegurar la zona y prevenir otro accidente. Los agentes colocaron conos y cinta de precaución, debido a los restos de concreto, los fierros retorcidos y los posibles riesgos derivados de los daños en la unidad.

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El percance provocó afectaciones a la circulación en este tramo de la carretera federal, donde el paso vehicular quedó parcialmente restringido durante casi dos horas. Posteriormente, grúas de gran tonelaje realizaron las maniobras necesarias para retirar la pesada unidad y liberar la vía.

Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente y establecer los daños ocasionados al muro de contención. Aunque el conductor salió prácticamente ileso, el choque dejó severos destrozos en la infraestructura carretera y obligó a restringir el tránsito durante las labores de retiro.