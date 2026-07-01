Personal de la SSP de Yucatán atendió a mujer embarazada que dio a luz en la ambulancia

A través de un comunicado publicado en redes sociales, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán dio a conocer que auxilió de manera oportuna a una mujer en labor de parto que dio a luz en la ambulancia cuando era trasladada al Hospital Materno, luego de recibir un reporte al 911 desde la comisaría de Texán Palomeque, en el municipio de Hunucmá.

Según la información compartida por la SSP, el servicio fue atendido por los “Técnicos en Urgencias Médicas: Edwin López Jiménez y José Hernández Chuc, quienes valoraron a una mujer de 24 años, con embarazo a término y trabajo de parto activo, por lo que determinaron su movilización inmediata”.

Cuando realizaban el recorrido en la unidad, a la altura del kilómetro 3 del Periférico de la ciudad de Mérida, la mujer inició la fase de expulsión. Ante esta situación, los paramédicos detuvieron la ambulancia y realizaron el procedimiento conforme a los protocolos prehospitalarios.

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“A las 16:20 horas nació una bebé, quien presentó buenas condiciones al momento del nacimiento, con adecuada coloración y llanto vigoroso. Después de verificar el estado de salud de la madre y de la recién nacida, los paramédicos continuaron el traslado al Hospital Materno para su valoración y seguimiento especializado”.

“La SSP reconoce la preparación, capacidad técnica y compromiso de su personal de emergencias médicas, cuya intervención permitió brindar una atención segura y oportuna. Asimismo, reitera a la ciudadanía que el 9-1-1 permanece disponible las 24 horas para solicitar auxilio ante cualquier emergencia”, detalló la dependencia en el comunicado.