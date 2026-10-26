Presidenta Sheinbaum avala renuncia de Guadalupe Taddei al INE y exige investigar presunta corrupción: “No habrá impunidad”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró acertada la decisión de Guadalupe Taddei Zavala de separarse de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), ante los señalamientos sobre presuntas irregularidades en contrataciones y posibles conflictos de interés.

Durante su conferencia mañanera de este lunes 26 de octubre de 2026, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que la salida de la consejera presidenta no debe impedir las investigaciones sobre el posible uso indebido de recursos públicos.

Sheinbaum señaló que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) deberá revisar los hechos denunciados y determinar si existieron irregularidades administrativas o conflictos de interés.

"La renuncia no significaría impunidad", expresó la presidenta al insistir en que cualquier posible mal manejo de recursos debe investigarse.

Taddei anunció el domingo 25 de octubre que presentaría su renuncia ante la Cámara de Diputados este lunes, después de los señalamientos difundidos sobre su relación con proveedores del instituto.

Sheinbaum pide auditoría al INE tras renuncia de Guadalupe Taddei

La presidenta recordó que desde el viernes había solicitado esclarecer las acusaciones relacionadas con el organismo electoral.

"No puede haber una sombra de corrupción en el Instituto Nacional Electoral", reiteró.

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Sheinbaum consideró que la decisión de Taddei permitirá avanzar en las investigaciones sin mantener los cuestionamientos sobre la conducción del instituto.

Precisó que las indagatorias deben concentrarse en determinar si existieron conflictos de interés, abusos o utilización irregular de recursos públicos.

Sheinbaum rechaza ataques misóginos contra Guadalupe Taddei

La mandataria también cuestionó las burlas y críticas dirigidas a aspectos de la vida personal de la consejera presidenta.

Sostuvo que los posibles actos de corrupción deben investigarse, pero rechazó que los señalamientos sirvan para justificar ataques por razones de género.

"No se puede aplaudir un linchamiento a una vida personal", afirmó.

Sheinbaum pidió diferenciar entre las responsabilidades que corresponden a una servidora pública y las expresiones que consideró machistas o misóginas.

¿Quién sustituirá a Guadalupe Taddei en la presidencia del INE?

La presidenta explicó que la legislación electoral establece un procedimiento para cubrir la vacante.

De acuerdo con su declaración, el Consejo General del INE deberá elegir una presidencia provisional entre sus integrantes, mientras la Cámara de Diputados desarrolla el proceso para designar a la persona que ocupará el cargo.

La sustitución ocurre durante los preparativos del proceso electoral de 2027, por lo que el organismo deberá mantener sus actividades institucionales.

Sheinbaum considera excesivo presupuesto solicitado por el INE

Durante la misma conferencia, la presidenta también cuestionó el presupuesto solicitado por el organismo electoral.

Explicó que su propuesta consiste en tomar como referencia el gasto de las elecciones de 2024 y actualizarlo conforme a la inflación correspondiente a 2025 y 2026.

Sheinbaum aclaró que la solicitud presupuestal fue elaborada por el Consejo General del INE y no únicamente por Guadalupe Taddei.

Asimismo, recordó que corresponde a la Cámara de Diputados revisar y aprobar los recursos destinados al instituto.

Finalmente, reiteró que la separación de Taddei debe permitir el esclarecimiento de los hechos denunciados, sin anticipar responsabilidades y con respeto a los procedimientos legales.

IO