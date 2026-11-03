Tres empresas vinculadas con investigaciones federales recibieron casi 58 mdp del Iepac de Yucatán

Tres empresas vinculadas con investigaciones federales por presuntas irregularidades en contrataciones electorales recibieron cerca de 58 millones de pesos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac) para suministrar materiales utilizados en las elecciones de 2018, 2021 y 2024. Entre los antecedentes locales figuran una adjudicación directa posterior a una licitación desierta y un contrato observado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Se trata de Formas Finas, Cajas Graf y Comercializadora JVLY, que obtuvieron asignaciones por aproximadamente 19.4 millones, 12.3 millones y 26.5 millones de pesos, respectivamente, para proveer urnas, cajas, mamparas y otros insumos.

Las contrataciones adquirieron relevancia después de que estas compañías aparecieron mencionadas en investigaciones y revisiones federales relacionadas con posibles anomalías en la adquisición de materiales electorales.

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Sin embargo, los señalamientos nacionales no demuestran que los contratos celebrados con el Iepac hayan sido fraudulentos. Hasta ahora, la información disponible no acredita una resolución definitiva que establezca responsabilidades por las tres operaciones realizadas en Yucatán.

Adjudicación después de una licitación desierta

Uno de los antecedentes más relevantes fue durante el proceso electoral de 2018, cuando el Iepac convocó una licitación para adquirir material electoral con un presupuesto aproximado de 16.8 millones de pesos.

En el concurso participaron sólo Cajas Graf y Formas Finas. La primera presentó una oferta de 20.3 millones de pesos y la segunda propuso alrededor de 19.5 millones.

Como ambas cantidades superaban los recursos disponibles, el procedimiento fue declarado desierto.

Posteriormente, el organismo electoral adjudicó directamente la compra a Formas Finas por 19 millones 457 mil pesos, una cantidad cercana a la propuesta que había presentado durante el concurso.

Esta secuencia forma parte de los antecedentes documentados de las adquisiciones locales, aunque la adjudicación directa, por sí misma, no permite concluir que existió una concertación ilegal entre proveedores.

En las elecciones de 2021, el Iepac contrató a Cajas Graf que obtuvo una asignación aproximada de 12.3 millones de pesos.

Los contratos corresponden a distintas administraciones del instituto. Moisés Bates Aguilar asumió la presidencia del Iepac el 27 de octubre de 2021, por lo que no encabezaba el organismo durante la compra de 2018.

Observación por materiales

En las elecciones del 2024, Comercializadora JVLY recibió un contrato por 26 millones 505 mil pesos.

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La operación fue objeto de una observación de la ASF relacionada con la documentación necesaria para acreditar formalmente la entrega y recepción de los bienes adquiridos.

El señalamiento se refiere a la falta de un acta de entrega-recepción en la documentación revisada. Esto no significa necesariamente que los materiales no hayan llegado al organismo electoral ni que los recursos hayan sido desviados.

La diferencia es importante porque la observación administrativa requiere aclaraciones y documentos de respaldo antes de establecer sus posibles consecuencias.

La información consultada no precisa si el Iepac entregó luego el documento faltante ni cuál es el estado definitivo de esa observación.

En el ámbito nacional, la ASF y otras instancias federales han examinado contrataciones de materiales electorales realizadas por el INE y organismos locales.

Entre los señalamientos aparece una posible simulación de competencia, mediante la cual distintas compañías habrían participado en procedimientos públicos sin competir realmente entre sí.

Cajas Graf y Formas Finas también han sido vinculadas en publicaciones periodísticas con indagatorias atribuidas a la Unidad de Inteligencia Financiera.