¿Dónde y a qué hora lloverá en Yucatán este martes 29 de septiembre? Procivy alerta por tormentas en 31 municipios

La lluvia llegará a distintos municipios de Yucatán durante este martes 29 de septiembre, con precipitaciones que podrían ser de muy fuertes a intensas, de acuerdo con el pronóstico de la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy).

Las condiciones meteorológicas estarán favorecidas por la presencia de una vaguada en altura, el calentamiento diurno, el ingreso de humedad y la cercanía de una Onda Tropical, factores que incrementarán la probabilidad de lluvias en gran parte del estado.

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¿A qué hora comenzará a llover en Yucatán este martes?

Las lluvias en Yucatán comenzarán a generarse a partir de las 13:00 horas, principalmente en la zona oriente del estado.

De acuerdo con Procivy, las precipitaciones se desplazarán gradualmente hacia el centro, suroeste y noroeste, por lo que las condiciones lluviosas podrían extenderse durante la tarde a otros municipios.

Aunque se pronostican lluvias muy fuertes a intensas en zonas específicas, también se recomienda tomar precauciones en el resto de Yucatán, donde podrían presentarse precipitaciones localmente fuertes.

Municipios donde se esperan lluvias muy fuertes a intensas

Entre los municipios con mayor probabilidad de registrar lluvias muy fuertes a intensas se encuentran Sotuta, Quintana Roo, Oxkutzcab, Mayapán, Maní, Mama, Kantunil, Izamal, Huhí, Dzoncauich, Dzilam González, Dzán, Chumayel, Xocchel, Tunkás, Tizimín, Tixmehuac, Tepakán, Temax, Tekit, Tekax, Tekal de Venegas, Tecoh, Teabo, Sudzal, Cenotillo, Cantamayec, Buctzotz, Akil, Homún y Cuzamá.

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¿En qué municipios lloverá este martes 29 de septiembre?

Además de los municipios ya mencionados, se prevén lluvias en las localidades del Oriente, Centro, Suroeste y Noroeste de la entidad, entre ellas:

Oriente: Valladolid, Cantamayec, Cuncunul, Chacsinkín, Chankom, Chemax, Chichimilá, Chikindzonot, Dzitás, Kaua, Peto, Quintana Roo, Sotuta, Tahdziú, Tekom, Temozón, Tinum, Tixcacalcupul, Uayma y Yaxcabá.

Valladolid, Cantamayec, Cuncunul, Chacsinkín, Chankom, Chemax, Chichimilá, Chikindzonot, Dzitás, Kaua, Peto, Quintana Roo, Sotuta, Tahdziú, Tekom, Temozón, Tinum, Tixcacalcupul, Uayma y Yaxcabá. Centro: Izamal, Cuzamá, Hocabá, Hoctún, Homún, Huhí, Kantunil, Sanahcat, Sudzal, Tekal de Venegas, Tekantó, Tepakán, Teya, Tunkás y Xocchel.

Izamal, Cuzamá, Hocabá, Hoctún, Homún, Huhí, Kantunil, Sanahcat, Sudzal, Tekal de Venegas, Tekantó, Tepakán, Teya, Tunkás y Xocchel. Suroeste: Maxcanú, Halachó, Celestún, Opichén, Kopomá, Chocholá, Santa Elena y Muna.

Maxcanú, Halachó, Celestún, Opichén, Kopomá, Chocholá, Santa Elena y Muna. Noroeste: Mérida, Abalá, Acanceh, Baca, Conkal, Chicxulub Pueblo, Ixil, Kanasín, Mocochá, Progreso, Seyé, Tahmek, Tecoh, Timucuy, Tixkokob, Tixpéhual, Ucú, Umán y Yaxkukul.

Calor, viento y oleaje para este martes en Yucatán

Además de las lluvias, se espera un ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso, con temperaturas máximas de 36 a 39 grados Celsius en el interior del estado, mientras que en la zona costera se prevén valores de 32 a 34 grados.

El viento será predominantemente del sureste durante la mañana y cambiará al noreste por la tarde, con velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora.

Durante las zonas de lluvia podrían registrarse rachas superiores a 60 kilómetros por hora, por lo que se recomienda extremar precauciones ante posibles afectaciones por viento y precipitaciones.

En el litoral yucateco se prevé oleaje de 0.5 a 1.5 metros de altura.