Boletos gratis para conciertos de Xmatkuil 2026: fechas y sedes de entrega en Mérida y municipios

Las familias de Tekax, Ticul, Valladolid, Tizimín y localidades cercanas podrán obtener entradas gratuitas para los conciertos del Centro de Espectáculos Montejo de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026 sin necesidad de trasladarse hasta Mérida, pues la distribución también se realizará en estos cuatro municipios.

En Mérida, los boletos se entregarán en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, de 9:00 a 16:00 horas, mientras que en Tekax, Ticul, Valladolid y Tizimín la distribución será de 9:00 a 14:00 horas, únicamente en las fechas establecidas para cada espectáculo.

¿Cuándo entregarán los boletos gratuitos para los conciertos de Xmatkuil?

Las fechas de entrega dependerán del artista o agrupación que se desee ver. El calendario quedó establecido de la siguiente manera:

La Original Banda El Limón y Deorro con 3BallMTY

Para los conciertos de La Original Banda El Limón, programado para el viernes 6 de noviembre, y Deorro con 3BallMTY, que se presentará el sábado 7, los boletos se distribuirán:

Mérida: martes 3 y miércoles 4 de noviembre.

martes 3 y miércoles 4 de noviembre. Tekax, Ticul, Valladolid y Tizimín: jueves 5 de noviembre.

En el Siglo XXI, la entrega será en el salón Ek Balam.

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Reik, Ha*Ash y Matisse

Las entradas para Reik, que se presentará el miércoles 18 de noviembre, y Ha*Ash con Matisse, programado para el jueves 19, estarán disponibles:

Mérida: sábado 14 y domingo 15 de noviembre.

sábado 14 y domingo 15 de noviembre. Tekax, Ticul, Valladolid y Tizimín: lunes 16 de noviembre.

En Mérida, los boletos se entregarán en el salón Ek Balam.

Los Auténticos Caligaris y Grupo Cañaveral con Mariana Ochoa

Para los espectáculos del miércoles 25 y jueves 26 de noviembre, respectivamente, la distribución será:

Mérida: lunes 23 y martes 24 de noviembre.

lunes 23 y martes 24 de noviembre. Tekax, Ticul, Valladolid y Tizimín: martes 24 de noviembre.

La sede en Mérida será el salón Chichén 6 del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI.

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Santos Bravos y Bronco

Los boletos para Santos Bravos, que actuará el viernes 27 de noviembre, y Bronco, cuyo concierto será el domingo 29, se entregarán:

Mérida: miércoles 25 de noviembre.

miércoles 25 de noviembre. Tekax, Ticul, Valladolid y Tizimín: jueves 26 de noviembre.

La distribución en Mérida tendrá lugar en el salón Chichén 6.

¿Dónde consultar la programación de Xmatkuil 2026?

La Feria Yucatán Xmatkuil 2026 se realizará del 6 al 29 de noviembre. Las personas interesadas en asistir a los conciertos gratuitos deberán acudir a los puntos de entrega en las fechas correspondientes a su espectáculo y dentro de los horarios establecidos.

La programación completa de la feria puede consultarse en el sitio oficial feriaxma.com.