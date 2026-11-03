Lluvias vespertinas y calor intenso marcarán el clima de Yucatán este martes

La influencia de una vaguada en altura, el ingreso de humedad y el calentamiento diurno favorecerán este martes 3 de noviembre la presencia de lluvias ligeras y moderadas de manera dispersa en el estado, informó Protección Civil de Yucatán (Procivy).

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De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones comenzarán después de las 13:00 horas en municipios del noreste, noroeste y sureste del estado, mientras que en el centro y suroeste se esperan entre las 15:00 y las 19:00 horas.

Pese a las lluvias, la entidad tendrá una tarde muy calurosa, con temperaturas máximas de 32 a 34 °C en la zona costera y de 35 a 37 °C en municipios del interior.

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En cuanto a las condiciones del viento, Procivy indicó que soplará del sureste y noreste, con velocidades de 10 a 20 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

Para el litoral yucateco se prevé oleaje de aproximadamente un metro de altura.