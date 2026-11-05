Yucatán y Alimentación para el Bienestar firman convenio para impulsar el maíz nativo

La producción de maíz nativo en Yucatán tendrá nuevas oportunidades de transformación y comercialización a partir de un convenio entre la Secretaría de Desarrollo Rural estatal y Alimentación para el Bienestar, enfocado en fortalecer la economía de las comunidades milperas y mejorar los ingresos de las familias productoras.

El acuerdo fue firmado en el Salón de la Historia del Palacio de Gobierno, en presencia del gobernador Joaquín Díaz Mena y de la directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, como parte de las acciones para fortalecer el Plan Nacional de Maíz Nativo.

Noticia Destacada Silvia María Sánchez Molina asume la Secretaría de Infraestructura para el Bienestar en Yucatán

El secretario de Desarrollo Rural, Edgardo Medina, explicó que uno de los objetivos es aprovechar los excedentes de producción mediante su transformación en las propias comunidades, con proyectos como tortillerías comunitarias y la elaboración de totopos y tostadas, productos que podrán comercializarse a precios justos.

Además de impulsar nuevas alternativas de negocio, el convenio contempla que las y los productores puedan acceder a programas estatales, entre ellos sistemas de riego solar, para atender las necesidades de agua de quienes formen parte del padrón, de acuerdo con las condiciones de cada esquema.

Noticia Destacada Tribunal mantiene en curso el juicio de ejidatarios de Dzununcán; Díaz Mena llama a resolver el conflicto sin bloqueos

Por su parte, María Luisa Albores González agradeció al gobernador Joaquín Díaz Mena y a la Secretaría de Desarrollo Rural su disposición para sumar esfuerzos en favor de las comunidades milperas que siembran, cuidan y conservan el maíz nativo.

Destacó que el acuerdo representa un avance en el trabajo intergubernamental para fortalecer el Plan Nacional de Maíz Nativo y respaldar al campo yucateco.

El convenio tendrá vigencia hasta el 3 de septiembre de 2030 y busca consolidar una estrategia que vincule la conservación del maíz nativo con oportunidades económicas para las comunidades rurales, mediante el aprovechamiento de la producción y el fortalecimiento de la milpa maya.