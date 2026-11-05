Síguenos

Última hora

Yucatán

Arrestan a hombre con metanfetamina y cannabis tras amenazar con cuchillo a policías en Mérida

Yucatán / Mérida

Yucatán y Alimentación para el Bienestar firman convenio para impulsar el maíz nativo

El gobernador Joaquín Díaz Mena y de la directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, firmaron un convenio para fortalecer la producción y comercialización del maíz nativo en Yucatán.

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

5 de nov de 2026

2 min

Compartir

Redimensionar texto

Firman convenio para fortalecer producción y comercialización del maíz nativo en Yucatán
Firman convenio para fortalecer producción y comercialización del maíz nativo en Yucatán / Especial

La producción de maíz nativo en Yucatán tendrá nuevas oportunidades de transformación y comercialización a partir de un convenio entre la Secretaría de Desarrollo Rural estatal y Alimentación para el Bienestar, enfocado en fortalecer la economía de las comunidades milperas y mejorar los ingresos de las familias productoras.

El acuerdo fue firmado en el Salón de la Historia del Palacio de Gobierno, en presencia del gobernador Joaquín Díaz Mena y de la directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, como parte de las acciones para fortalecer el Plan Nacional de Maíz Nativo.

Silvia María Sánchez Molina cuenta con más de 50 años de experiencia en el sector de la construcción

Noticia Destacada

Silvia María Sánchez Molina asume la Secretaría de Infraestructura para el Bienestar en Yucatán

El secretario de Desarrollo Rural, Edgardo Medina, explicó que uno de los objetivos es aprovechar los excedentes de producción mediante su transformación en las propias comunidades, con proyectos como tortillerías comunitarias y la elaboración de totopos y tostadas, productos que podrán comercializarse a precios justos.

Además de impulsar nuevas alternativas de negocio, el convenio contempla que las y los productores puedan acceder a programas estatales, entre ellos sistemas de riego solar, para atender las necesidades de agua de quienes formen parte del padrón, de acuerdo con las condiciones de cada esquema.

Joaquín Díaz Mena descarta cambios inmediatos en el conflicto de Dzununcán y afirma que no habrá pagos sin sustento legal

Noticia Destacada

Tribunal mantiene en curso el juicio de ejidatarios de Dzununcán; Díaz Mena llama a resolver el conflicto sin bloqueos

Por su parte, María Luisa Albores González agradeció al gobernador Joaquín Díaz Mena y a la Secretaría de Desarrollo Rural su disposición para sumar esfuerzos en favor de las comunidades milperas que siembran, cuidan y conservan el maíz nativo.

Destacó que el acuerdo representa un avance en el trabajo intergubernamental para fortalecer el Plan Nacional de Maíz Nativo y respaldar al campo yucateco.

El convenio tendrá vigencia hasta el 3 de septiembre de 2030 y busca consolidar una estrategia que vincule la conservación del maíz nativo con oportunidades económicas para las comunidades rurales, mediante el aprovechamiento de la producción y el fortalecimiento de la milpa maya.

Te puede interesar