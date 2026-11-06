Original Banda El Limón en la Feria Xmatkuil 2026: horario, sede y cómo conseguir boletos

La Original Banda El Limón será la encargada de inaugurar la cartelera musical de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026 este viernes 6 de noviembre, con un concierto gratuito para quienes cuenten con boleto de acceso al espectáculo.

La presentación forma parte de las actividades de apertura de la edición 52 de la Feria Yucatán Xmatkuil, que se desarrollará del 6 al 29 de noviembre en el recinto ferial ubicado al sur de Mérida.

La inauguración oficial está prevista para las 18:30 horas, con acceso gratuito al recinto durante la ceremonia inaugural. A partir de los siguientes días se aplicarán las tarifas correspondientes de entrada y estacionamiento.

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La presentación de la Original Banda El Limón marcará así el arranque de los conciertos de esta edición, con una primera noche de música regional mexicana en uno de los principales escenarios de la feria.

¿A qué hora es el concierto de la Original Banda El Limón en Xmatkuil 2026?

El concierto de la Original Banda El Limón está programado para comenzar a las 21:00 horas de este viernes 6 de noviembre, mientras que la apertura de puertas del Centro de Espectáculos Montejo será a las 19:00 horas.

De esta manera, los asistentes podrán ingresar con anticipación para ocupar sus lugares antes del inicio del espectáculo.

¿Dónde será el concierto de la Original Banda El Limón?

La presentación se realizará en el Centro de Espectáculos Montejo, dentro de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026, localizada al sur de Mérida.

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El recinto forma parte de las instalaciones de la feria, que durante 24 días ofrecerá conciertos, juegos mecánicos, exposiciones, actividades culturales y entretenimiento familiar.

¿Cómo conseguir boletos para la Original Banda El Limón en Xmatkuil?

El acceso al concierto será gratuito para las personas que cuenten con boleto. Sin embargo, quienes no tengan una entrada podrán ingresar momentos antes del inicio de la presentación, siempre que todavía exista espacio disponible en el Centro de Espectáculos Montejo.

Esta modalidad estará sujeta al aforo del recinto, por lo que no garantiza el acceso a todas las personas que lleguen sin boleto.

Asimismo, durante la feria suelen organizarse dinámicas y promociones para obtener entradas a los conciertos, por lo que los visitantes pueden mantenerse atentos a las actividades y anuncios relacionados con la cartelera musical.