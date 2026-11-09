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Fuga de toro en Tekit termina en tragedia: el animal murió durante su captura

El ejemplar conocido como “El Perico” habría embestido a cuatro caballos y lesionado a dos personas tras escapar de la plaza San Lorenzo.

Por Redacción Por Esto!

9 de nov de 2026

1 min

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El animal ingresó a una vivienda durante su recorrido por la población
El animal ingresó a una vivienda durante su recorrido por la población / Cortesía

Momentos de tensión se vivieron en Tekit luego de que un toro llamado “El Perico” escapara de la plaza de toros San Lorenzo y deambulara por las calles, donde presuntamente atacó a varios animales y personas.

Según los reportes difundidos, durante su recorrido el ejemplar embistió a cuatro caballos y dejó a dos personas lesionadas.

Hasta el momento no se ha confirmado si el objeto era una pistola real

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La situación generó alarma entre los habitantes, luego de que el animal se desplazara por distintos puntos de la población sin que inicialmente pudieran controlarlo.

Uno de los episodios ocurrió cuando el toro ingresó a una vivienda particular, donde presuntamente corneó al propietario.

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Ante el peligro, varios vaqueros se movilizaron para intentar detenerlo y evitar que continuara causando daños.

Las maniobras concluyeron cuando los participantes lograron lazar al animal por el cuello para someterlo; sin embargo, “El Perico” murió por asfixia durante el procedimiento, de acuerdo con la información que circuló sobre el incidente.

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