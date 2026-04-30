Pronóstico del clima en Yucatán 1 de mayo: El mes iniciará con calor de más de 40 grados este viernes

Durante este viernes 1 de mayo predominará el ambiente extremadamente caluroso en Yucatán y sin probabilidad de lluvias, dejando afectaciones rumbo al fin de semana.

El Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida” dio a conocer que estas afectaciones corresponden a la extensa circulación de un sistema anticiclónico en el nivel medio de la tropósfera.

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Predominará el ambiente muy caluroso con vientos del sur-sureste de 15 a 25 km/h, con posibles rachas mayores a 40 km/h, tornándose del noreste y norte en la costa de Yucatán.

En los gráficos infórmate sobre las condiciones #Meteorologicas que se esperan para el resto de la semana en #Mérida, Yucatán, #Cancún, Quintana Roo y #Campeche, capital pic.twitter.com/30Zq57UFLV — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 30, 2026

Habrá temperaturas máximas que alcanzarán hasta los 41 grados Celsius en la ciudad de Mérida, mientras que al amanecer se esperan condiciones ligeramente frescas, con mínimas cercanas a los 23 grados. Durante la noche, el clima se tornará cálido en gran parte del estado.

En otros municipios, el puerto de Progreso registrará temperaturas que oscilarán entre los 23 y 37 grados, mientras que en Tekax se prevén valores de entre 26 y 37 grados.

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En Tizimín, las temperaturas se ubicarán entre los 25 y 36 grados, y en Valladolid se esperan mínimas de 21 y máximas de hasta 37 grados Celsius.

Ante este panorama, autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil, así como tomar precauciones, especialmente en zonas costeras y marítimas, debido a las condiciones de viento y posibles tormentas.