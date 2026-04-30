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Pronóstico del clima en Yucatán 1 de mayo: El mes iniciará con calor de más de 40 grados este viernes

La ola de calor seguirá afectando en Yucatán a principios del mes de mayo.

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

30 de abr de 2026

1 min

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Habrá mucho calor ante la ausencia de lluvias en Yucatán
Habrá mucho calor ante la ausencia de lluvias en Yucatán / Por Esto!

Durante este viernes 1 de mayo predominará el ambiente extremadamente caluroso en Yucatán y sin probabilidad de lluvias, dejando afectaciones rumbo al fin de semana.

El Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida” dio a conocer que estas afectaciones corresponden a la extensa circulación de un sistema anticiclónico en el nivel medio de la tropósfera.

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Predominará el ambiente muy caluroso con vientos del sur-sureste de 15 a 25 km/h, con posibles rachas mayores a 40 km/h, tornándose del noreste y norte en la costa de Yucatán.

Habrá temperaturas máximas que alcanzarán hasta los 41 grados Celsius en la ciudad de Mérida, mientras que al amanecer se esperan condiciones ligeramente frescas, con mínimas cercanas a los 23 grados. Durante la noche, el clima se tornará cálido en gran parte del estado.

En otros municipios, el puerto de Progreso registrará temperaturas que oscilarán entre los 23 y 37 grados, mientras que en Tekax se prevén valores de entre 26 y 37 grados.

Se esperan fuertes vientos en Yucatán durante este fin de semana

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En Tizimín, las temperaturas se ubicarán entre los 25 y 36 grados, y en Valladolid se esperan mínimas de 21 y máximas de hasta 37 grados Celsius.

Ante este panorama, autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil, así como tomar precauciones, especialmente en zonas costeras y marítimas, debido a las condiciones de viento y posibles tormentas.

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