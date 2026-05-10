“Rayas” afectan la captura de mero en Progreso: pescadores cobran adelantos y huyen

A poco más de un mes del inicio de la temporada de pesca del mero en el estado, armadores reportaron que ya se han presentado los primeros desfalcos con las llamadas rayas, práctica ilegal que consiste en que los ribereños reciben el anticipo de su paga para salir al océano, pero no se presentan en la fecha acordada para desempeñar su labor, dejando al patrón con pérdidas económicas.

Juan P. y Josué B., patrones de barcos, indicaron que a pesar de que se está viviendo un buen inicio de la temporada del mero, el panorama se ha visto empañado por las rayas, una práctica ilegal que tristemente se ha vuelto común con los años, dejándolos con pérdidas monetarias y sin personal para los viajes en altamar.

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“El pescador recibe su anticipo y al ser llamado para salir al mar, simplemente no se presenta, se esconde o huye, dejando al patrón de barco con pérdidas”, expresaron.

Juan P., comentó que esta práctica significa un fuerte golpe para la economía pesquera, ya que los armadores que patrocinan la salida de una nave cada vez realizan la inversión con mayor recelo, haciendo más difícil la confianza entre el patrón y los trabajadores.

Se explicó que la medida que se toma para reducir el impacto de robos o rayas ha consistido en reducir el monto de los anticipos, principalmente para pescadores nuevos o desconocidos en cada tripulación, a los cuales sólo se les da entre 3 mil y 5 mil pesos como tope para que en caso de que cometan este acto, el monto que pierdan sea mínimo.

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Pescadores que laboran en Yucalpetén, y prefirieron omitir sus nombres, expresaron que este tipo de prácticas es realizado primordialmente por personas del interior del estado las cuales logran hacerse de libretas de mar y durante los períodos de embarque aprovechan la confusión para colarse y recibir efectivo. Indicaron que también hay ribereños que se van del municipio después de obtener su adelanto, dificultando la opción de localizarlos.

Pérdidas

Según Ana María Pech Chacón, líder de los armadores pesqueros, se estima que las pérdidas anuales por este tipo de prácticas a embarcaciones en el estado, oscilen entre los 2 y 4 millones de pesos, siendo los principales momentos de este tipo de actos el inicio de las pesquerías de mero, langosta y pulpo, así como el cierre de las mismas.