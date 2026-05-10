“¿Dónde están nuestros hijos?”: Con fotos en las manos y dolor en el alma, madres buscadoras marchan en Mérida

Con fotografías, mantas y consignas que resonaron en el Centro Histórico de Mérida, madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas en Yucatán salieron este sábado a las calles para recordar que, mientras miles celebran el Día de la Madre, ellas continúan viviendo entre la incertidumbre, la ausencia y la exigencia de justicia.

Integrantes de los colectivos Familias Buscadoras de Yucatán y Más Fuertes que Nunca encabezaron una marcha pacífica que partió del Parque de la Madre y concluyó en la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria, en la calle 54 con 67, donde se celebró una misa en memoria de las personas desaparecidas.

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Durante la movilización, los participantes recorrieron las calles del Centro de Mérida portando imágenes de sus familiares y lanzando consignas como: “¿Dónde están nuestros hijos?” y “A turistas y locales les venimos a informar que también en Yucatán hay personas por encontrar”.

Los colectivos señalaron que en Yucatán existen cerca de 300 casos de desaparición, aunque advirtieron que la cifra podría ser mayor debido a denuncias que aún no cuentan con ficha oficial de búsqueda ni difusión pública.

Clara Gutiérrez Centeno, integrante de uno de los colectivos, denunció que algunos expedientes llevan años sin avances y apenas comienzan a ser visibilizados. Explicó que recientemente lograron que se emitiera una ficha de búsqueda correspondiente a una persona desaparecida desde el 2006.

No es una fecha de festejo

Las madres participantes insistieron en que para ellas el 10 de mayo no representa una fecha de festejo, sino un recordatorio permanente de la ausencia de sus hijos e hijas. Afirmaron que muchas viven con el temor de que los casos sean archivados o pierdan atención institucional con el paso del tiempo.

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La denominada Jornada por la Memoria reunió a familiares, amigos y personas solidarias que acompañaron el recorrido por las calles del Centro y exigieron mayores resultados en las investigaciones, así como mecanismos efectivos de búsqueda.

Al finalizar la caminata, en la iglesia de la Candelaria, cerca del parque de San Juan, se realizó una ceremonia religiosa como espacio de acompañamiento para las madres y familias que continúan esperando noticias de sus seres queridos.