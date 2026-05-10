Claudia Sheinbaum celebra a las mamás mexicanas este 10 de mayo y pide reconocer su esfuerzo diario

En el marco de la celebración del Día de las Madres este 10 de mayo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum envió un mensaje dirigido a las mamás mexicanas, en el que reconoció su labor diaria, el trabajo de cuidados y la importancia de las mujeres en la construcción de un país más justo y feliz.

A través de un mensaje difundido este domingo, la mandataria expresó sus buenos deseos para todas las madres del país y destacó el cariño, esfuerzo y dedicación que brindan a sus familias todos los días.

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“Deseo de corazón que todas las mamás mexicanas reciban todos los días el cariño, la alegría y la dicha que merecen”, expresó la presidenta.

Asimismo, señaló que el amor y la felicidad que las madres siembran en sus hogares debe regresarles “multiplicada en abrazos, sonrisas y momentos hermosos junto a quienes más aman”.

En su mensaje, Sheinbaum también subrayó la relevancia del trabajo de cuidados que realizan millones de mujeres en México, al considerar que estas labores son fundamentales para fortalecer a las familias y a la sociedad.

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“Es tiempo de mujeres y nos toca reconocer, compartir y valorar el trabajo de cuidados que realizan todos los días”, afirmó.

La presidenta añadió que reconocer estas tareas representa una forma de agradecer y construir “un México más justo y más feliz para todas”.

El mensaje concluyó con un saludo afectuoso para las madres mexicanas: “Abrazo grande de corazón”.