Suman 292 incendios de casas en Merida durante 2026; calor y sobrecarga de energía, entre las causas

Las altas temperaturas, las instalaciones eléctricas deterioradas y la sobrecarga de aparatos han convertido a los incendios domiciliarios en una amenaza creciente para cientos de familias yucatecas. Tan sólo en Mérida, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ha atendido 292 incendios en casa habitación en lo que va del año, una cifra que ya representa casi el 40% de los 728 siniestros registrados durante todo el 2025.

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Ante el incremento de emergencias, la corporación mantiene operativos permanentes de atención y reforzó el llamado a la prevención dentro de los hogares, especialmente durante la actual temporada de calor extremo, cuando el uso continuo de aires acondicionados, ventiladores y otros equipos eléctricos eleva el riesgo de cortocircuitos y sobrecalentamiento.

De acuerdo con la SSP, entre las causas más frecuentes de los incendios destacan fallas eléctricas, conexiones improvisadas, extensiones saturadas, aparatos en mal estado, fugas de gas, descuidos en la cocina y la quema de basura o maleza cerca de viviendas.

La dependencia precisó que cada caso requiere una valoración técnica para determinar el origen exacto del fuego; sin embargo, advirtió que muchos incidentes comparten patrones relacionados con instalaciones antiguas y falta de mantenimiento preventivo.

Los reportes más recurrentes corresponden a incendios por quema de residuos, conatos derivados de cortocircuitos y accidentes domésticos relacionados con cilindros de gas y alimentos en cocción. Las autoridades alertaron que este tipo de incidentes puede propagarse rápidamente en predios con techos de lámina, palapas, bodegas o materiales inflamables.

El riesgo aumenta durante los meses de calor intenso, cuando miles de hogares mantienen conectados simultáneamente aires acondicionados, refrigeradores y ventiladores durante gran parte del día y la noche, provocando sobrecarga en contactos y cableados que, en muchos casos, no fueron diseñados para soportar ese nivel de consumo eléctrico.

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La SSP recomendó revisar periódicamente las instalaciones eléctricas con personal especializado, evitar conectar varios aparatos de alto consumo en un solo enchufe y no utilizar extensiones como solución permanente. También exhortó a dar mantenimiento constante a sistemas de ventilación y climatización, así como desconectar equipos que no estén en uso.

En materia de prevención, la corporación pidió evitar la quema de basura y maleza, revisar mangueras y válvulas de gas, no dejar alimentos en cocción sin supervisión y mantener cerillos, veladoras y encendedores fuera del alcance de menores.

En caso de emergencia, se debe evacuar el inmueble y llamar al 911.