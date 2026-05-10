SSP logra sofocar incendio en “Telebodega” del Periférico de Mérida tras horas de combate

Un voraz incendio consumió gran parte del comercio “Telebodega”, ubicado en el kilómetro uno del arroyo exterior del Periférico de Mérida, lo que movilizó durante varias horas a cuerpos de emergencia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), bomberos y personal operativo que trabajaron intensamente para controlar el siniestro.

El fuego, reportado desde la noche del sábado 9 de mayo, generó una fuerte columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad, mientras elementos de emergencia realizaban maniobras de sofocación dentro del inmueble, construido con estructura de concreto y techo de lámina. En el interior había electrodomésticos, colchones, salas y diversos artículos de línea blanca, materiales altamente inflamables que complicaron las labores.

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Como medida preventiva, autoridades evacuaron a habitantes de predios cercanos ubicados en la parte posterior del establecimiento, con el objetivo de evitar riesgos por la propagación del fuego o la inhalación de humo. Paramédicos y agentes estatales permanecieron en la zona para brindar apoyo y mantener acordonado el perímetro.

Aunque el incendio fue controlado tras varias horas de trabajo operativo, elementos de la SSP continuaron este domingo con labores de enfriamiento y revisión de residuos para evitar una posible reactivación por puntos calientes dentro del inmueble siniestrado.

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Debido a las maniobras de emergencia, aproximadamente un kilómetro de la lateral y el carril derecho del arroyo exterior del Periférico permanecieron cerrados de manera preventiva, mientras las unidades y el personal especializado concluían las tareas de seguridad en la zona.

Hasta el momento, las autoridades informaron que el origen del incendio aún no ha sido determinado y será establecido mediante los peritajes y valoraciones técnicas correspondientes.