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Reviven antigua tradición en Uayma: joven entrega dote para pedir matrimonio y se vuelve viral

Un joven de Uayma se encargó de llevar un gran dote a su prometida y su familia.

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

11 de may de 2026

1 min

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Joven yucateco revive el Muhul y sorprende con tradicional pedida de mano en Uayma
Joven yucateco revive el Muhul y sorprende con tradicional pedida de mano en Uayma / Renzo Tax

Una de las tradiciones que poco a poco ha ido desapareciendo en Yucatán es el Muhul, también conocido como la dote que un joven entrega a la familia de la mujer con quien desea contraer matrimonio.

Esta antigua costumbre fue revivida recientemente por el joven Alejandro Salazar Chay, quien decidió seguir la tradición para pedir la mano de su novia, Adamiri Pérez, en el municipio de Uayma.

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A través de redes sociales se viralizaron diversos videos de esta tradicional pedida de mano, en los que se observa a la familia del joven recorrer las calles del municipio llevando el dote, conformado por canastas con alimentos, refrescos, flores e incluso animales vivos, los cuales son entregados a la familia de la novia como parte de la ceremonia.

Acompañados de música en vivo, familiares y allegados del novio caminaron por las calles hasta llegar a la casa de la futura prometida, donde se realizó una ceremonia íntima para formalizar la petición de matrimonio.

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Las imágenes han causado gran sensación entre los usuarios, ya que actualmente esta tradición es poco común entre las nuevas generaciones, lo que ha provocado múltiples reacciones de nostalgia, alegría y orgullo por las costumbres yucatecas.

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