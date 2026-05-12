Controlan fuga de gas en ducto sobre la Mérida–Tetiz y reabren la vialidad

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró este martes sobre la carretera Mérida–Tetiz, luego de reportarse una fuga de gas en un ducto ubicado a la altura del kilómetro 13, cerca de la salida hacia Hunucmá.

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El incidente provocó la intervención inmediata de elementos de Protección Civil Yucatán, Bomberos de la SSP y personal de la empresa Mi Gas Natural, quienes lograron controlar la fuga en aproximadamente 10 minutos, evitando que la situación escalara y representara un mayor riesgo para automovilistas y habitantes de la zona.

#Aviso

Atendimos el reporte de una fuga de gas proveniente de un ducto localizado en el Km. 13 de la carretera Mérida, Tetiz, cerca de la salida hacia Hunucmá, en coordinación con Bomberos de la SSP y personal de Mi Gas Natural que controlaron la fuga en solo 10 minutos. (1/2) pic.twitter.com/9sH6mo6rJU — Protección Civil Yucatán (@procivy) May 12, 2026

De acuerdo con el reporte oficial, el rápido despliegue de las autoridades permitió asegurar el área mientras se realizaban las maniobras para contener la fuga. Como medida preventiva, la vialidad permaneció bajo supervisión para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

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En el operativo también participaron elementos de la Guardia Nacional y autoridades municipales de Hunucmá, quienes apoyaron en las labores de seguridad y control del tránsito vehicular.

Aunque no se reportaron personas lesionadas ni evacuaciones, las autoridades exhortaron a la población a evitar acercarse a la zona y mantenerse atenta a las indicaciones oficiales mientras concluyen las revisiones correspondientes.