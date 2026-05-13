Presidenta Sheinbaum niega operación de la CIA en México y acusa nota “sensacionalista”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que “es absolutamente falso” que agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) operen en territorio nacional, luego de una publicación que señaló una presunta acción de esa agencia en el Estado de México.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que las agencias de Estados Unidos cuentan con permisos específicos para realizar labores en México, pero estos están regulados por la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.

Sheinbaum señaló que dichos permisos están delimitados y que el trabajo de esas agencias se realiza principalmente en coordinación con la Embajada de Estados Unidos o con áreas vinculadas a esa representación diplomática.

Gobierno rechaza versión sobre muerte de Francisco Beltrán

La respuesta de la presidenta se dio después de que CNN publicó que la muerte de Francisco Beltrán, identificado como integrante del Cártel de Sinaloa, habría sido provocada por agentes de la CIA mediante un explosivo colocado en su automóvil en Tecámac, Estado de México.

Noticia Destacada Gobierno de México “rechaza categóricamente” cualquier operación letal o unilateral de agencias extranjeras en suelo nacional

La versión fue rechazada por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y también por Liz Lyons, vocera de la CIA.

Sheinbaum calificó la publicación como “sensacionalista” y acusó que la nota buscaba instalar la idea de que agentes estadounidenses operan dentro de México.

Sheinbaum defiende marco legal para agencias extranjeras

La mandataria insistió en que cualquier colaboración con agencias extranjeras debe realizarse bajo reglas claras y con respeto a la soberanía nacional.

#MañaneraDelPueblo. Reflexiona @Claudiashein sobre los intereses de grupos internos en México y también en EU para que “haya una mala relación entre ambos gobiernos”, a raíz de la noticia falsa difundida por @CNN sobre la presencia de agentes de la CIA en operativos para eliminar… pic.twitter.com/gykk348fcB — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 13, 2026

El tema ha generado tensión en otros momentos recientes, como el caso de agentes estadounidenses en Chihuahua, en el que el Gobierno mexicano sostuvo que no puede haber operaciones de campo sin autorización federal.

Sheinbaum subrayó que la relación con Estados Unidos puede incluir cooperación e intercambio de información, pero no acciones operativas de agencias extranjeras en territorio mexicano fuera del marco legal.

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