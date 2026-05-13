“No se puede modificar todo de última hora”: Escuelas particulares de Yucatán respaldan cierre del ciclo escolar el 26 de junio

La decisión del Gobierno de Yucatán de extender el ciclo escolar hasta el próximo 26 de junio recibió el respaldo de la Asociación Mexicana de Escuelas Particulares en la entidad, que consideró inviable concluir las clases el 5 de junio, como se planteó inicialmente tras los ajustes promovidos por la SEP.

El presidente estatal de la agrupación, Elías Dájer Fadel, afirmó que mantener más días de actividades académicas permitirá cerrar el curso con orden y cumplir los contenidos del programa educativo, además de garantizar la aplicación adecuada de evaluaciones finales.

Señaló que la propuesta original generó preocupación entre colegios y docentes, ya que reducía drásticamente el margen para concluir clases, aplicar exámenes y cerrar procesos administrativos. Explicó que sólo el periodo de evaluaciones consume alrededor de 10 días hábiles, por lo que terminar el ciclo el 5 de junio dejaba sin tiempo para concluir los contenidos pendientes.

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“Era un escenario imposible desde el punto de vista pedagógico. Los maestros trabajan con una planeación anual y no se puede modificar todo de última hora”, expresó.

Adecuaciones locales

La postura de las escuelas particulares ocurre luego de que el gobernador Joaquín Díaz Mena confirmara que Yucatán mantendrá el calendario con ajustes propios y que las clases concluirán el 26 de junio, conservando los 185 días efectivos de actividad escolar establecidos por la Ley General de Educación.

El Mandatario dijo que la decisión se tomó tra los acuerdos alcanzados en la Comisión Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), donde se determinó mantener el calendario nacional prácticamente sin cambios, aunque se permitió a algunos estados realizar adecuaciones por condiciones extraordinarias, como las altas temperaturas.

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Dájer Fadel sostuvo que el anuncio del Ejecutivo estatal devuelve certidumbre a docentes, estudiantes y padres de familia, porque la organización académica se diseña en el receso de verano y se revisa periódicamente en los Consejos Técnicos Escolares.

Aunque reconoció la rectificación de las autoridades educativas, lamentó que no hubiera una consulta con el sector privado antes de anunciar la intención de recortar el calendario; también cuestionó que se pretendiera justificar por factores relacionados con el Mundial de Futbol de 2026, pese a que Yucatán no será sede de partidos.

“La educación no puede depender de coyunturas o eventos ajenos al estado. Las decisiones deben tomarse con criterios pedagógicos y no políticos”, sostuvo.

El tema provocó debate en distintos sectores educativos y entre padres de familia, luego de que la propuesta federal de adelantar el fin de cursos desatara críticas en varias entidades del país por el impacto académico y familiar que implicaba.