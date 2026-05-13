Claudia Sheinbaum anuncia gira en Yucatán: supervisará obras del Tren Maya de carga e inaugurará el hospital O'Horán

La presidenta de Claudia Sheinbaum realizará este fin de semana una gira de trabajo por Yucatán, donde encabezará actividades relacionadas con salud, infraestructura, educación y transporte, incluyendo la supervisión del Tren Maya de carga en Progreso y la inauguración del nuevo Hospital General Dr. Agustín O’Horán en Mérida.

Durante la “Mañanera del Pueblo”, la mandataria federal informó que su agenda comenzará el viernes en Campeche, mientras que sábado y domingo permanecerá en territorio yucateco para revisar proyectos estratégicos impulsados por el Gobierno federal.

Sheinbaum adelantó que el sábado visitará el municipio de Progreso para conocer los avances del proyecto de carga del Tren Maya, además de supervisar las obras de ampliación del puerto de altura junto con directivos de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona).

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La presidenta señaló que el servicio de carga del Tren Maya podría iniciar operaciones a principios de 2027, aunque indicó que los detalles del proyecto serán presentados oficialmente el próximo 16 de mayo tras las reuniones programadas en el puerto yucateco.

Además, confirmó que durante su estancia en Progreso participará en la inauguración de una universidad y en la entrega de instalaciones de un hospital de la Marina al ISSSTE, organismo que estará a cargo de su remodelación y modernización.

Para el domingo, la mandataria encabezará la inauguración del nuevo Hospital General Dr. Agustín O’Horán, al que calificó como el hospital más grande de América Latina debido a su capacidad y equipamiento de alta especialidad.

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En ese mismo acto también se formalizará la incorporación de Yucatán al sistema IMSS-Bienestar, convenio con el que, según anunció la presidenta, todos los servicios de salud en el estado serán gratuitos a partir del próximo lunes.

“A partir del lunes todos los servicios de salud del estado de Yucatán serán gratuitos, los que no son gratuitos todavía”, declaró Sheinbaum al destacar que la medida busca ampliar el acceso médico para personas que no cuentan con seguridad social.

La presidenta describió el nuevo hospital O’Horán como una obra “impresionante” y aseguró que fortalecerá la atención médica especializada para miles de familias yucatecas.