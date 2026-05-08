Alumnas de preparatoria en Mérida esperan justicia tras la difusión de imágenes sexuales creadas con IA

La violencia digital volvió a encender las alarmas en Yucatán. Alumnas de la Preparatoria Estatal Número 13 “Plantel Azteca Lindavista”, en Mérida, denunciaron que cuatro compañeros utilizaron inteligencia artificial (IA) para alterar fotografías de ellas y crear imágenes con contenido sexual, las cuales posteriormente fueron difundidas en grupos de WhatsApp.

El caso ya es investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán y reabre el debate sobre los alcances de la llamada Ley Olimpia, legislación que sanciona la difusión y manipulación de contenido íntimo sin consentimiento, incluso cuando las imágenes son generadas mediante herramientas de inteligencia artificial.

De acuerdo con la activista Olimpia Coral Melo, las estudiantes señalaron que las fotografías fueron tomadas dentro del plantel educativo sin autorización.

Posteriormente, las imágenes fueron modificadas con IA para simular escenas sexuales y circularon entre estudiantes a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería.

Noticia Destacada Adelantan el cierre del ciclo escolar en Yucatán para alumnos de Educación Básica y Media Superior

La defensora de derechos digitales informó que las jóvenes ya interpusieron cuatro denuncias formales ante la Fiscalía estatal, donde los expedientes se encuentran en proceso de integración.

Explicó que, en casos donde las víctimas son menores de edad, las investigaciones se realizan bajo el delito de pornografía infantil; mientras que, cuando las afectadas son mayores de 18 años, los hechos pueden encuadrarse dentro de la Ley Olimpia. Esta norma surgió a partir del caso de Olimpia Coral Melo, quien impulsó la iniciativa tras ser víctima de la difusión de un video íntimo.

Exigen actuar con perspectiva de género

A través de redes sociales, la organización Defensoras Digitales exigió a las autoridades actuar con perspectiva de género y evitar la revictimización de las estudiantes.

“Que estudiar no nos cueste la violación a nuestra intimidad. Aunque sea con IA, la violencia digital es real”, señaló la activista en su pronunciamiento, en el que también pidió protocolos de actuación en escuelas y medidas preventivas para frenar este tipo de agresiones.

Noticia Destacada Asociación de Sanahcat obtiene reconocimiento mundial por el rescate de semillas criollas y la meliponicultura

El caso registrado en Mérida recuerda uno de los expedientes más mediáticos del país en materia de violencia digital. En el 2023, alumnas del Instituto Politécnico Nacional denunciaron a un exalumno identificado como Diego “N”, acusado de alterar imágenes de compañeras mediante inteligencia artificial para fabricar contenido sexual y difundirlo en redes sociales.

Dos años después, en mayo del 2025, un juez lo condenó a cinco años de prisión, en una resolución considerada histórica por colectivas feministas y organizaciones de defensa digital.

Sin embargo, el caso también exhibió vacíos legales y dificultades probatorias, pues previamente había sido absuelto en otro proceso pese a que autoridades encontraron miles de imágenes y videos en sus dispositivos electrónicos.

Especialistas y activistas advierten que el crecimiento acelerado de herramientas de inteligencia artificial ha abierto una nueva etapa de riesgos para adolescentes y mujeres, especialmente en entornos escolares, donde el acceso a aplicaciones de edición y generación de imágenes es cada vez más sencillo.