Avanza el gusano barrenador: Detectan más de 708 casos de reses infectadas en Quintana Roo

El avance del gusano barrenador del ganado, provocado por la larva de Cochliomyia hominivorax, mantiene en alerta al sector pecuario en Quintana Roo, donde desde el 2024 se han acumulado más de 708 casos, de los cuales 13 corresponden a personas, de acuerdo con datos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.

La situación cobra mayor importancia debido a que en el país aún no se han liberado moscas estériles para contener la propagación de la plaga, la cual afecta animales de corral, mascotas y otras especies de sangre caliente, además de seres humanos.

El secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpe), Jorge Aguilar Osorio, señaló que, aunque en Quintana Roo existen más de 600 registros, muchos ya no son notificados a las autoridades estatales, debido a que la ciudadanía ha optado por atender por cuenta propia a sus animales afectados.

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“Tengo que reconocer que hay mucha gente que ya no está reportando los casos, ya entraron a la dinámica de la curación y no están reportando”, detalló.

Indicó que la falta de lluvias ha contribuido a mantener estables las cifras; sin embargo, advirtió que con el inicio de la temporada pluvial podría presentarse un incremento considerable.

Aclaró que los casos relacionados con mascotas corresponden a la Secretaría de Salud, aunque no descartó la existencia de contagios en perros, gatos y aves, ya que el parásito busca alojarse en cualquier ser vivo de sangre caliente, no únicamente en bovinos, ovinos o porcinos.

“Déjame decirte que efectivamente, el gusano barrenador ataca a cualquier ser vivo de sangre caliente; no necesariamente tiene que ser vacas, borregos o cochinos, puede ser perros, gatos y gallinas, entonces hay que estar pendiente de las mascotas, sobre todo las que no estén en la casa permanentemente”, precisó.

De los 282 reportes de miasis en humanos, el 68% ocurrieron en comunidades rurales / Especial

Recomendó que, en caso de detectar afectaciones en animales domésticos, estos sean atendidos de inmediato por un médico veterinario, quien deberá aplicar tratamiento especializado, limpiar las heridas y suministrar medicamentos para evitar complicaciones.

En el “Panorama Epidemiológico de Miasis por C. hominivorax en humanos 2026, México”, se señala que, de los 282 contagios confirmados en el país, el 68 por ciento se identificó en comunidades rurales y el 32% en áreas urbanas.

Este informe detalla que el 54 por ciento de los pacientes no reportó contacto previo con animales, mientras que el 46% sí tuvo antecedentes de convivencia, principalmente con caprinos y caninos.

En relación con el género, los hombres representaron el 72 por ciento de los pacientes afectados. Por grupo de edad, las personas mayores de 60 años concentraron el 61% de los diagnósticos confirmados, con una edad promedio de 54 años y un rango que osciló entre 12 y 93.

El boletín epidemiológico correspondiente a la semana 17 indicó que no se registraron nuevos fallecimientos, por lo que el acumulado anual permanece en dos defunciones: una en Oaxaca y otra en Yucatán.

Respecto a los contagios en animales, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria informó que, del total reportado en Quintana Roo, 210 corresponden al municipio Othón P. Blanco; 156 a Bacalar; 97, Benito Juárez; 68, José María Morelos; 51, Playa del Carmen; 47, Lázaro Cárdenas; 39, Felipe Carrillo Puerto; y 25, Tulum.

El organismo federal precisó que, entre los registros acumulados, 42 corresponden a perros, cifra que coloca a Quintana Roo en el sexto lugar nacional en afectaciones a esta especie.

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Uno de los avances considerados clave para contener la plaga es la liberación de moscas estériles. El Gobierno federal prevé iniciar estas acciones desde Chiapas en julio del 2026, mientras que Quintana Roo las recibiría durante el último trimestre del año.

Estos insectos macho estériles se aparean sin generar descendencia, lo que contribuye a disminuir la población del parásito. Paralelamente, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca intensifica el uso de trampas artesanales como medida inmediata de control.

Especialistas prevén un incremento de casos debido a las altas temperaturas previstas para el 2026, ya que el clima tropical de Quintana Roo favorece la reproducción de las moscas. Ante ello, las autoridades exhortaron a los ganaderos a extremar precauciones, revisar diariamente heridas en sus animales y aplicar vacunas contra infecciones secundarias para reducir riesgos durante el próximo repunte estacional.