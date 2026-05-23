Lanzan en Yucatán estrategia de biomas forestales para frenar la devastación en la Selva Maya

Yucatán será sede del arranque del Programa Biomas Forestales Críticos de Mesoamérica, una iniciativa internacional enfocada en fortalecer la conservación de la Selva Maya y mejorar las condiciones de vida de las comunidades locales.

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El próximo miércoles 27 de mayo, autoridades, especialistas y organizaciones internacionales participarán en Mérida en los talleres estatales de inicio del proyecto denominado "Asegurar beneficios para el bienestar de las comunidades locales y los ecosistemas de la Selva Maya de México", impulsado como parte de una estrategia regional de protección ambiental. La jornada se realizará de 9:00 a 14:15 horas en el auditorio de la Oficina de Representación Estatal de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), ubicada en la colonia San José Tecoh Sur.

Cónclave contra la devastación ambiental

El programa cobra relevancia en un momento crítico para los ecosistemas forestales de Mesoamérica, considerados entre los más biodiversos del planeta, pero también entre los más vulnerables ante el crecimiento urbano, la expansión agrícola y las variaciones climáticas extremas. Especialistas advierten que la Selva Maya —compartida entre México, Guatemala y Belice— enfrenta una presión constante por actividades humanas que afectan hábitats, disponibilidad de agua y supervivencia de especies.

En el caso de Yucatán, la conservación forestal impacta directamente en actividades económicas y culturales de gran relevancia como la apicultura, meliponicultura, la agricultura tradicional y el manejo sustentable de recursos naturales.

La Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) informó que el programa se desarrolla en coordinación con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la Conafor, gobiernos estatales y organizaciones ambientales enfocadas en la restauración ecológica y protección territorial. El encuentro permitirá establecer líneas de trabajo orientadas a la conservación comunitaria y al fortalecimiento de capacidades locales para frenar la pérdida de cobertura forestal y proteger a las especies polinizadoras como las abejas nativas.

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JGH