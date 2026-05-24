Salud Yucatán evalúa trasladar oncología pediátrica al Hraepy

La Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) evalúa trasladar los servicios de oncología y oncología pediátrica del antiguo Hospital Dr. Agustín O’Horán al Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (Hraepy), como parte del proceso de reorganización y cierre gradual del viejo nosocomio.

El titular de la SSY, Alberto Alcocer Gamboa, informó que actualmente el servicio de oncología pediátrica continúa operando en el antiguo O’Horán, mientras especialistas analizan las condiciones necesarias para concretar su transferencia al Hraepy.

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Explicó que el objetivo es concentrar en un solo espacio toda la atención médica para personas con cáncer, incluyendo pacientes pediátricos, con el fin de fortalecer la capacidad operativa y mejorar la atención especializada.

El funcionario señaló que desde el inicio del proceso se ha mantenido comunicación permanente con pacientes y asociaciones civiles, entre ellas la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (Amanc) Yucatán, que cuenta con un albergue cercano al antiguo hospital, razón por la cual se decidió mantener temporalmente algunos servicios en esa sede.

Clausura de pisos

Como parte del cierre progresivo del antiguo hospital, Alcocer Gamboa detalló que el pasado viernes fue clausurado el piso de ortopedia y comenzó el traslado de pacientes hospitalizados al nuevo nosocomio. Con ello, el número de personas ingresadas en la nueva instalación ascendió a 60.

Asimismo, indicó que los quirófanos ya se encuentran operando, el abasto de insumos está garantizado y la atención médica se ofrece de manera gratuita bajo el esquema IMSS-Bienestar.

Añadió que el servicio de urgencias comenzará a operar la próxima semana, etapa que calificó como una de las más importantes dentro del proceso de transición.

“Para el primero de junio, todos los pisos del O’Horán antiguo estarán cerrados y la totalidad de los internados habrán sido trasladados al nuevo hospital”, declaró.

Futuro del inmueble

Sobre el futuro del inmueble, informó que continúa el proceso de donación del terreno y las instalaciones al IMSS ordinario, en coordinación con el Comité de Adquisiciones y Donaciones del instituto. Se prevé que el trámite quede formalizado antes del primero de julio.

Una vez concluida la transferencia, el IMSS podrá iniciar trabajos de conservación y contratación de personal para la nueva Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), la cual sustituirá a la actual y ampliará su capacidad de 164 a más de 400 camas.

Finalmente, Alcocer Gamboa estimó que el proceso de rehabilitación y adecuación del inmueble tomará entre seis meses y un año.