Problema eléctrico afecta suministro de agua en sectores de Yucatán

Usuarios de diversas colonias y fraccionamientos reportaron baja presión y posibles interrupciones en el suministro de agua potable, luego de que el sistema Cuauhtémoc quedara fuera de operación por una falla eléctrica.

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De acuerdo con el aviso emitido por autoridades del servicio de agua, el problema se originó debido a la falta de una fase eléctrica, situación que ya es atendida por personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para restablecer el funcionamiento lo antes posible.

Las afectaciones podrían presentarse en los fraccionamientos Kukulkán, Reparto Granjas, CROC, Real Granjas, Santa Isabel y Génesis, así como en las colonias Cuauhtémoc, Xelpac, Cuauhtémoc II, Nueva Santa Isabel, San Antonio Kaua III y Mulchechén

Autoridades pidieron comprensión a la ciudadanía mientras continúan las labores de reparación.