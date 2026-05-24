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Problema eléctrico afecta suministro de agua en sectores de Yucatán

Autoridades informaron que el sistema Cuauhtémoc dejó de funcionar por la pérdida de una fase eléctrica; personal de CFE ya trabaja en la reparación.

Por Redacción Por Esto!

24 de may de 2026

1 min

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Problema eléctrico afecta suministro de agua en sectores de la ciudad
Problema eléctrico afecta suministro de agua en sectores de la ciudad

Usuarios de diversas colonias y fraccionamientos reportaron baja presión y posibles interrupciones en el suministro de agua potable, luego de que el sistema Cuauhtémoc quedara fuera de operación por una falla eléctrica.

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De acuerdo con el aviso emitido por autoridades del servicio de agua, el problema se originó debido a la falta de una fase eléctrica, situación que ya es atendida por personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para restablecer el funcionamiento lo antes posible.

Las afectaciones podrían presentarse en los fraccionamientos Kukulkán, Reparto Granjas, CROC, Real Granjas, Santa Isabel y Génesis, así como en las colonias Cuauhtémoc, Xelpac, Cuauhtémoc II, Nueva Santa Isabel, San Antonio Kaua III y Mulchechén

Autoridades pidieron comprensión a la ciudadanía mientras continúan las labores de reparación.

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