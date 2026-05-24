Gobierno impulsa mejoramiento genético del hato ganadero en Yucatán

Con subsidios y asesoría técnica, el Gobierno del Estado busca acelerar el mejoramiento genético del hato ganadero, aumentar la productividad y abrir nuevas oportunidades para pequeños productores que enfrentan altos costos para acceder a este tipo de tecnología.

Esta estrategia forma parte del Programa de Mejoramiento Genético y Repoblamiento Ganadero, mediante el cual se busca mejorar la calidad de los animales y avanzar en el repoblamiento del sector pecuario en la entidad.

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En la unidad productiva San Jorge, ubicada en Colonia Yucatán, en el municipio de Tizimín, propiedad de Jorge Mena, se inseminó a cinco vacas.

Roger Alfonso Poot Euán, integrante del programa Renacer Ganadero, acudió previamente al rancho a realizar un diagnóstico de los 25 animales y evaluar cuáles eran aptos para la inseminación, un proceso que se inicia 48 horas posteriores a la valoración.

El especialista explicó que se trabaja con dosis de semen sexado de toros de la raza Brahman, lo que permite orientar el mejoramiento genético del hato.

“Palpamos para identificar en qué ovario está el folículo, descongelamos el semen y aplicamos la hormona GnRH para inducir la ovulación, que es clave para la reproducción. Aproximadamente a los 60 días regresamos para dar seguimiento y realizar el ultrasonido”, indicó.