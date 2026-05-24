Colectiva feminista coloca placa en honor a Rita Cetina en Mérida

En el marco del natalicio de la maestra, escritora y feminista yucateca Rita Cetina Gutiérrez, la colectiva feminista Ya no somos invisibles colocó una nueva placa conmemorativa en el predio donde la educadora habitó sus últimos años de vida en Mérida, como parte de una iniciativa para preservar la memoria histórica de las mujeres que marcaron la vida social, cultural y educativa del estado.

La agrupación, integrada por mujeres de diversas profesiones y definida como una colectiva cívica, plural y apartidista, retomó con esta acción su labor de reconocer espacios vinculados con figuras femeninas relevantes, ante lo que consideran una deuda histórica en la visibilización de las aportaciones de las mujeres en el espacio público.

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Durante la ceremonia, las participantes recordaron que Rita Cetina Gutiérrez fue una de las principales impulsoras de la educación femenina en Yucatán y una pionera en la defensa de los derechos de las mujeres en México. Su trabajo pedagógico y literario sentó las bases para la formación académica de niñas y jóvenes en una época en la que el acceso de las mujeres a la educación era limitado y, en muchos casos, restringido únicamente al ámbito doméstico.

Importante legado

También destacaron que la maestra promovió espacios educativos enfocados en la formación intelectual de las mujeres, fomentando el pensamiento crítico y la participación social femenina en el siglo XIX. A través de sus proyectos educativos y publicaciones, impulsó una visión más igualitaria sobre el papel de las mujeres en la sociedad y contribuyó al desarrollo de generaciones de alumnas que posteriormente participaron en movimientos sociales y educativos del estado.

La instalación de la placa fue resultado de un proceso de gestión impulsado por la agrupación ante distintas instancias y niveles de gobierno, a partir de una solicitud presentada al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

La actividad se realizó en colaboración con el Museo Regional de Antropología Palacio Cantón y su director Bernardo Sarvide, además de Bar Latino y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey).

Durante el acto, las participantes resaltaron la importancia de la colaboración entre sociedad civil, instituciones culturales y organismos públicos para impulsar iniciativas enfocadas en la preservación de la memoria histórica y el reconocimiento de las aportaciones de las mujeres en Yucatán.

La placa fue colocada por María Teresa Herrera Albertos y Marilú Méndez Correa. También estuvo presente María Elisa Cetina Loría.Colectiva feminista coloca placa en honor a Rita Cetina en Mérida