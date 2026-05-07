La multa que pagarás en Yucatán si te sorprenden conduciendo a exceso de velocidad

Conducir a exceso de velocidad en Yucatán puede salir caro y, además, representar un riesgo tanto para automovilistas como para peatones.

Las autoridades estatales y municipales mantienen operativos permanentes para detectar a conductores que superen los límites permitidos, especialmente en avenidas, periféricos y carreteras.

Además de las sanciones económicas, manejar a alta velocidad puede derivar en accidentes graves, suspensión de la licencia e incluso responsabilidades legales en caso de provocar daños o lesiones.

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¿Cuál es la multa por exceso de velocidad en Yucatán?

Las multas por rebasar los límites de velocidad varían dependiendo del municipio y de la gravedad de la infracción, pero en términos generales en Yucatán pueden ir desde aproximadamente los 1,100 hasta más de 4,000 pesos.

En algunos casos, si el conductor excede considerablemente el límite permitido o pone en peligro a terceros, las autoridades también pueden aplicar:

Retención de la licencia

Envío del vehículo al corralón

Pago de arrastre y resguardo

Límites de velocidad más comunes en Yucatán

Aunque pueden variar según la zona y la señalización, estos son algunos límites habituales:

Calles y zonas habitacionales: 20 a 40 km/h

20 a 40 km/h Avenidas principales: 60 km/h

60 km/h Periféricos y vías rápidas: 80 km/h

80 km/h Carreteras estatales y federales: entre 80 y 110 km/h

Las autoridades recuerdan que el límite oficial siempre será el marcado en las señales de tránsito.

¿Dónde se aplican más infracciones?

En municipios como Mérida, Kanasín y Umán, las autoridades suelen reforzar los operativos de vigilancia en zonas con alto flujo vehicular y antecedentes de accidentes.

Entre los puntos donde más se detectan infracciones por exceso de velocidad se encuentran el Anillo Periférico, avenidas principales, accesos y salidas de la ciudad, así como áreas cercanas a escuelas y cruceros concurridos.

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Para detectar a conductores que exceden los límites permitidos, las corporaciones utilizan patrullas, radares móviles y dispositivos de medición de velocidad.

¿Qué pasa si no pagas la multa?

No pagar una multa de tránsito en Yucatán puede generar recargos y complicaciones administrativas para el propietario del vehículo. Las infracciones pendientes suelen aparecer al momento de realizar trámites vehiculares, como el refrendo, cambio de propietario, renovación de licencia o cualquier gestión relacionada con la unidad.

En casos donde el vehículo haya sido enviado al corralón, la unidad no podrá ser liberada hasta cubrir el monto total de la infracción, además de los gastos de arrastre y resguardo. Las autoridades recomiendan atender las multas en tiempo y forma para evitar que el adeudo aumente con el paso de los meses.

Recomendaciones para evitar multas

Las autoridades recomiendan seguir diversas indicaciones para evitar sanciones al conducir en Yucatán, preservando la seguridad tanto de los conductores como de los peatones.

Respetar la señalización vial

Reducir la velocidad en zonas escolares y lluvias

Mantener distancia entre vehículos

Evitar usar el celular al conducir

Salir con tiempo para no manejar con prisa

Conducir dentro de los límites establecidos no solo evita sanciones económicas, sino que ayuda a reducir accidentes y proteger vidas en las carreteras y calles de Yucatán.