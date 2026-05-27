Yucatán reporta nuevo caso de miasis por gusano barrenador; ya son son 217 en México durante 2026

Yucatán y Quintana Roo reportaron un nuevo caso humano de miasis por gusano barrenador del ganado durante la semana del 16 al 22 de mayo, en medio de la expansión territorial de esta enfermedad en México, donde ya existen contagios confirmados en 18 estados del país.

La Secretaría de Salud (SSA) federal informó que en ese período se detectaron 30 nuevos pacientes con infestación por gusano barrenador en 12 entidades, cifra menor a los 40 casos registrados la semana previa, aunque con una dispersión geográfica cada vez mayor.

Además de los nuevos casos en la Península de Yucatán, Jalisco y Morelos confirmaron por primera vez pacientes humanos afectados, mientras que Ciudad de México reportó su primer contagio días antes.

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La propagación ha comenzado a generar preocupación debido a que dos de las sedes mexicanas del Mundial de Futbol 2026 ya presentan casos humanos relacionados con el gusano barrenador del ganado: Ciudad de México y Jalisco.

La miasis por gusano barrenador ocurre cuando las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax -también conocida como mosca del nuevo mundo, bichera o gusanera- invaden heridas abiertas y comienzan a alimentarse del tejido vivo del huésped.

Especialistas explican que la mosca deposita sus huevos sobre lesiones cutáneas o tejidos expuestos; posteriormente las larvas penetran la piel y provocan daños que pueden agravarse rápidamente si no existe atención médica oportuna.

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De acuerdo con el reporte federal, Veracruz encabezó los nuevos contagios de la semana con seis casos, seguido de Chiapas, Hidalgo y Puebla con cuatro cada uno. Oaxaca registró tres; Guerrero y San Luis Potosí, dos. Estado de México, Quintana Roo, Yucatán, Jalisco y Morelos notificaron uno respectivamente.

En el acumulado nacional de 2025 y 2026, Chiapas sigue como el principal foco del país con 131 casos humanos confirmados. Veracruz ocupa el segundo sitio con 59 pacientes y Yucatán permanece en tercero con 32, posición que mantiene desde hace cinco semanas.

Quintana Roo suma 15 contagios y Campeche acumula 10. Hasta ahora, las autoridades federales reportan dos fallecimientos asociados a miasis por gusano barrenador en México: uno en Yucatán y otro en Oaxaca.

La SSA también confirmó 29 nuevos casos de miasis no especificadas en 12 estados durante la semana epidemiológica 18, correspondiente del 3 al 9 de mayo. Entre ellos destacan dos nuevos casos en Yucatán y uno en Quintana Roo.

Con ello, la Península acumuló recientemente cinco afectadas por distintos tipos de miasis: tres en Yucatán y dos en Quintana Roo.

México suma 217 casos de miasis no especificadas en lo que va de 2026, distribuidos en 26 estados. Yucatán registra 18 pacientes, Campeche seis y Quintana Roo cinco.