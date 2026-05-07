Reemplacamiento Yucatán 2026: Qué pasa sino tengo cita antes del 30 de junio

El próximo 30 de junio se cerrará el periodo para el trámite del reemplacamiento 2026 en Yucatán, por lo que en caso de no tener cita programada para después de este periodo, podrían ser sancionados.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), Juan Sánchez Álvarez, se tiene un avance de casi del 80% del total, lo que refleja una alta respuesta ciudadana para el trámite de caracter obligatorio.

Noticia Destacada Reemplacamiento en Yucatán: Advierten sanciones por no cumplir con el trámite; esta es la fuerte multa que se paga

Este se realiza bajo el decreto emitido a finales de 2025 en el que el Gobierno de Yucatán otorgó una prórroga al trámite de seis meses que vencerá en junio.

La SAF advirtió que este último bimestre será crítico para quienes aún no han realizado el trámite, manteniendo el sistema digital las 24 horas, así como 11 módulos en Mérida y cinco municipios.

Noticia Destacada Reemplacamiento en Yucatán: 20% del padrón sigue sin cumplir el trámite a 3 meses del plazo final

Citas programadas

Para evitar saturaciones, se dio a conocer que las citas programadas para meses posteriores podrán acudir directamente al módulo del Centro de Convenciones Siglo XXI en Mérida, donde serán atendidos de forma anticipada.

¿Qué pasa sino tengo cita?

Sobre las sanciones, la autoridad dio a conocer que una vez concluída la prórroga, los vehículos que circulen con placas vencidas y sin cita, pueden recibir una multa que va de los mil 500 hasta los 2 mil pesos, de acuerdo a la Ley de Tránsito y Vialidad de Yucatán.

En el caso de las personas que si cuenten con cita programada, podrán acreditarla mostrandola a la autoridad correspondiente y de esta forma evitar penalizaciones.