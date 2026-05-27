Joaquín Díaz Mena atiende solicitud a las protestas para ampliar la vía Celestún-Kinchil

El alcalde de Celestún, Germán Jesús Cauich Pinto, sostuvo una reunión con el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, para abordar diversos temas prioritarios para el puerto, entre ellos la ampliación de la carretera Kinchil-Celestún, considerada una de las principales demandas de la comunidad.

De acuerdo con el edil, el encuentro se realizó con carácter de urgencia tras las recientes protestas de los pobladores de Celestún, bloqueando el acceso al puerto como medida de presión para atender la situación de esta vialidad.

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La reunión permitió avanzar en las gestiones necesarias para impulsar el mejoramiento de esta vía, la cual conecta al puerto con otros municipios del estado y es clave para la actividad turística, pesquera y comercial de la región.

Cauich Pinto señaló que, tras varios años de solicitudes, por primera vez se estaría dando un paso importante para que el proyecto sea tomado en cuenta dentro del presupuesto fiscal 2027 de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con miras a concretar la ampliación total de la carretera.

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El presidente municipal destacó que actualmente existe un mayor reconocimiento a la importancia económica y social de Celestún, por lo que aseguró que las gestiones realizadas entre autoridades estatales y municipales, junto con el respaldo ciudadano, buscan convertir en realidad esta obra de infraestructura.

Asimismo, agradeció a los habitantes del puerto que han participado en reuniones y manifestaciones para exigir mejores condiciones carreteras, especialmente tras los recientes accidentes registrados en la zona, situación que ha incrementado la presión social para atender el estado de la vía.