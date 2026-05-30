Descartan entrega de Marco Antonio Almanza a autoridades de Estados Unidos

Fuentes del gobierno federal aseguraron que Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa, permanece en Culiacán, desmintiendo las versiones que circularon durante las últimas horas sobre una supuesta entrega voluntaria a las autoridades de Estados Unidos.

La controversia surgió luego de que diversos reportes periodísticos señalaran que Almanza Avilés se habría presentado ante autoridades estadounidenses, en el contexto de las investigaciones que mantiene el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra exfuncionarios sinaloenses presuntamente vinculados con actividades del crimen organizado.

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Sin embargo, funcionarios federales consultados por diversos medios sostienen que el exmando policial continúa en territorio mexicano, específicamente en Culiacán, y descartaron que exista evidencia que confirme su entrega a la justicia estadounidense.

La incertidumbre se mantiene debido a que una fuente del Departamento de Justicia de Estados Unidos aseguró que Almanza Avilés sí se habría entregado el pasado jueves, generando versiones encontradas sobre su situación jurídica y ubicación actual. Hasta ahora, ninguna autoridad de ambos países ha emitido una confirmación oficial definitiva.

Apenas el pasado 26 de mayo, Marco Antonio Almanza compareció de manera voluntaria ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, donde rechazó los señalamientos en su contra y afirmó públicamente que no tenía motivos para entregarse a Estados Unidos ni para convertirse en testigo protegido.

El exfuncionario forma parte de un grupo de exservidores públicos de Sinaloa señalados en investigaciones estadounidenses relacionadas con presuntos vínculos con la facción conocida como Los Chapitos, situación que ha incrementado la atención pública sobre el caso y sobre otros exintegrantes de la administración estatal.