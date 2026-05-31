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Tinum lleva más de un mes sin médico en el Centro de Salud; habitantes reclaman servicios esenciales

Vecinos señalaron que el Centro de Salud contaba con un médico asignado; sin embargo, por causas que desconocen, el profesional dejó de prestar sus servicios.

Víctor Ku

Por Víctor Ku

31 de may de 2026

2 min

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La comunidad señala que lleva más de un mes y medio sin un doctor en el Centro de Salud
La comunidad señala que lleva más de un mes y medio sin un doctor en el Centro de Salud / Por Esto!

Habitantes del municipio de Tinum denunciaron que desde hace más de un mes y medio el Centro de Salud de la comunidad permanece sin médico, situación que ha afectado a decenas de familias que dependen de este servicio para recibir atención básica y de urgencia.

Los pobladores señalaron que la ausencia de un profesional de la salud representa una problemática grave, ya que se trata de un municipio ubicado a varios kilómetros de Valladolid, lo que dificulta el traslado de pacientes cuando se presenta alguna emergencia médica.

Los habitantes Gamaliel Tun Mis, Mario Poot Pomol y Catalina Mis Cahum manifestaron su preocupación por la situación y explicaron que, aunque actualmente existe un consultorio médico municipal, este resulta insuficiente para atender la demanda de la población.

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Indicaron que anteriormente el Centro de Salud contaba con un médico asignado; sin embargo, por causas que desconocen, el profesional dejó de prestar sus servicios, lo que resultó en una comunidad sin atención permanente. Además, señalaron que tampoco existen guardias durante las noches, lo que agrava aún más el problema.

Los inconformes reconocieron el esfuerzo de poner en funcionamiento un dispensario médico municipal; no obstante, consideran que este servicio no cubre las necesidades de toda la población. Por ello, afirmaron que el Centro de Salud debe contar nuevamente con personal de manera permanente.

“Un municipio como Tinum no puede permanecer tanto tiempo sin médico. Es un servicio esencial para la población y las autoridades correspondientes deben atender esta situación cuanto antes”, expresaron.

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Asimismo, destacaron que muchas familias de escasos recursos económicos dependen de los servicios públicos de salud, ya que no cuentan con posibilidades de acudir a consultas particulares. La situación se vuelve aún más preocupante cuando quienes requieren atención son niñas, niños o personas adultas mayores.

Ante este panorama, los pobladores hicieron un llamado a las autoridades sanitarias para que se asigne a la brevedad posible un doctor al Centro de Salud de Tinum y se restablezca la atención médica permanente en beneficio de toda la comunidad.

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