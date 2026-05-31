Museos de Yucatán triplican visitantes; crece la presencia de artistas mayas en las exposiciones

Los museos de Yucatán atraviesan uno de sus momentos de mayor afluencia en años recientes.

De acuerdo con la titular de la Secretaría de la Cultura y las Artes, Patricia Martín Briceño, durante la actual administración estatal el número de visitantes se triplicó, especialmente en el Gran Museo del Mundo Maya, considerado uno de los principales espacios culturales del sureste mexicano.

En el marco de las actividades por el Día Internacional de los Museos, la funcionaria señaló que este crecimiento refleja el interés de visitantes locales, nacionales y extranjeros por la riqueza cultural contemporánea de Yucatán, más allá de las zonas arqueológicas.

“La gente se decanta por visitar Yucatán por la cultura viva del estado”, expresó Martín Briceño al destacar que el actual enfoque museístico busca conectar el pasado maya con las expresiones culturales vigentes en las comunidades.

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Según explicó, uno de los objetivos de la estrategia cultural estatal ha sido desmontar la idea de que la cultura maya pertenece a la historia prehispánica. En cambio, se busca mostrar que sigue presente en la vida cotidiana mediante la lengua, los bordados, las artesanías, la gastronomía, la música y otras expresiones identitarias.

Como parte de esta visión, el Museo Maya fortaleció su programación con actividades dirigidas a distintos sectores. Actualmente ofrece clases de lengua maya y jarana, además de talleres familiares y actividades infantiles durante los fines de semana, enfocadas en acercar a niñas, niños y jóvenes a la historia y tradiciones del estado.

La funcionaria destacó que otro factor que impulsó el aumento de visitantes fue la habilitación de dos salas temporales, donde se presentan artistas contemporáneos vinculados con nuevas narrativas sobre identidad y territorio.

Entre las muestras actuales figura la obra del artista Pablo Tud, quien explora visiones contemporáneas de la identidad maya.

Martín Briceño subrayó que la intención es abrir espacios a jóvenes creadores mayas que buscan reinterpretar sus raíces.

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Las actividades culturales continuarán el resto del mes con conferencias, charlas, expoventas y encuentros literarios relacionados con la literatura maya y el trabajo de mediadores de lectura.

El crecimiento en la asistencia ocurre en un contexto favorable para el turismo cultural en Yucatán. Indicó que en los últimos años, el estado ha consolidado una oferta que combina patrimonio arqueológico, gastronomía, tradiciones comunitarias y expresiones artísticas contemporáneas.

Martín Briceño aseguró que los museos yucatecos permanecen entre los más visitados de la Península de Yucatán y del país.