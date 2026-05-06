Pronóstico del clima en Yucatán hoy: Habrá calor de 53 grados en Umán y cinco municipios este miércoles 6 de mayo

El calor extremo continuará este miércoles 6 de mayo en Yucatán, con condiciones que elevarán la sensación térmica hasta niveles peligrosos, especialmente en el poniente del estado.

De acuerdo con la Protección Civil Yucatán (Procivy), la presencia de un sistema de alta presión en niveles medios y altos de la atmósfera mantendrá tiempo estable, cielos mayormente despejados y un ambiente altamente caluroso.

Este fenómeno favorecerá temperaturas elevadas durante gran parte del día, con picos que podrían superar la capacidad de adaptación del cuerpo humano, por lo que autoridades llaman a extremar precauciones, sobre todo en las horas de mayor radiación solar.

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Sensación térmica extrema en municipios del interior

Según el pronóstico, los municipios de Halachó, Maxcanú, Kinchil, Samahil, Tetiz y Umán serán los más afectados, con temperaturas máximas que alcanzarán los 43°C, pero con una sensación térmica que podría llegar hasta los 53°C.

En el resto del interior del estado, los valores oscilarán entre los 36 y 41°C, mientras que en la zona costera se esperan temperaturas ligeramente más bajas, entre los 32 y 36°C.

Vientos, oleaje y probabilidad de lluvia

El viento será del sureste por la mañana, cambiando al noreste por la tarde. Se prevén rachas de entre 60 y 70 km/h en la costa, y de 30 a 40 km/h en el interior del estado.

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En el litoral yucateco, el oleaje podría alcanzar hasta 1.5 metros, y hasta 2 metros mar adentro, por lo que se recomienda precaución a embarcaciones menores.

El potencial de lluvias será bajo en todo el estado, lo que contribuirá a que el calor se mantenga intenso durante la jornada.

Recomendaciones ante el calor extremo

Ante estas condiciones, Procivy exhorta a la población a tomar medidas preventivas para evitar afectaciones a la salud:

Evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y 16:00 horas

Mantenerse bien hidratado, incluso sin sentir sed

Usar ropa ligera, de colores claros y protección solar

No realizar actividades físicas intensas en horas de mayor calor

Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas

No dejar personas ni mascotas dentro de vehículos cerrados

Las autoridades reiteran la importancia de mantenerse informado a través de canales oficiales, ya que las condiciones climáticas extremas podrían continuar en los próximos días en Yucatán.