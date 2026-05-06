Vecinos de Kanasín piden a Joaquín Díaz Mena apoyos para escuelas, deporte y servicios

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, encabezó una jornada de Diálogos con el Pueblo en el municipio de Kanasín, donde escuchó de manera directa las necesidades y planteamientos de las familias, en un ejercicio enfocado en fortalecer la cercanía entre autoridades y ciudadanía.

Durante la sesión realizada en el parque del fraccionamiento Vivah, el mandatario estatal atendió personalmente a habitantes que solicitaron apoyos para escuelas, material para disciplinas deportivas, asesoría legal, certeza jurídica, atención a problemas sanitarios e infraestructura pública, entre otros temas prioritarios para la comunidad.

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Ante estas peticiones, Díaz Mena instruyó a las y los integrantes de su gabinete a brindar atención inmediata y dar seguimiento puntual a cada uno de los planteamientos, con el objetivo de ofrecer soluciones concretas a corto y mediano plazo.

En su mensaje, el Gobernador subrayó que Kanasín es una prioridad para su administración debido a su crecimiento acelerado, por lo que se requiere una planeación adecuada en servicios y obras públicas que impacten directamente en la calidad de vida de las familias.

Asimismo, destacó que estos encuentros permiten no solo escuchar, sino construir soluciones conjuntas entre gobierno y sociedad, reforzando un modelo de atención directa que busca dar respuesta a las demandas ciudadanas.

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En materia educativa, el titular del Ejecutivo señaló que se han ampliado las oportunidades para las y los jóvenes del municipio, con más espacios de bachillerato y la próxima conclusión de la Universidad Rosario Castellanos, que ofrecerá diez carreras profesionales. También mencionó el impulso a las becas Juventudes Renacimiento, dirigidas a evitar que la falta de recursos limite la continuidad académica.

Respecto al tema de vivienda, indicó que Kanasín presenta una alta demanda, por lo que, en coordinación con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y el Infonavit, se construyen miles de casas para familias que buscan acceder a un patrimonio.

Como parte de la jornada, el mandatario reiteró que su administración mantendrá estos espacios de diálogo directo en distintos municipios, con el propósito de atender de manera cercana las demandas ciudadanas y avanzar en soluciones que respondan a las necesidades reales de la población.