¡Tixkokob está de fiesta! Arrancan festejos patronales en honor a San Bernardino de Siena

Con una noche regional y una procesión iniciaron los festejos en honor a San Bernardino de Siena, patrono de la comunidad de Tixkokob. Las actividades comenzaron el pasado fin de semana con la bajada de la imagen de su nicho y continúan con novenarios y visitas a nueve sectores parroquiales del 4 al 13 de mayo.

La imagen fue bajada durante una misa oficiada por el párroco David Cepeda Peraza. Posteriormente, se realizó una procesión por el primer cuadro de la cabecera hasta la cancha parroquial, donde numerosos grupos jaraneros la esperaban.

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Con una diana se le dio la bienvenida a la sagrada imagen y dio inicio una noche regional que se prolongó hasta la medianoche.

El recorrido por los sectores parroquiales continuará hoy en el sector del Sagrado Corazón de Jesús, mañana en el seis, Santa Teresa de Ávila; el lunes 11 en el Señor de la Misericordia, el martes 12 en el sector ocho, Espíritu Santo, en la colonia Monte Carlo, y el miércoles 13 en el cinco, donde se recibirá la imagen de San Bernardino de Siena.

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Las actividades seguirán el jueves 14 en el sector nueve localizado en la colonia San Francisco, y concluirán el viernes 15 de mayo en la iglesia, donde se llevará a cabo una noche regional que marcará el inicio de varios días de festejos en honor al patrono.